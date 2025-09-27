ASSE : Un joueur au placard bientôt relancé

Ecarté du groupe de l’ASSE depuis plusieurs semaines, Dylan Batubinsika va retrouver du temps de jeu avec la sélection congolaise. Une opportunité cruciale pour relancer une carrière en stand-by dans le Forez.

ASSE : Batubinsika tombé dans l’anonymat

Longtemps annoncé partant lors du mercato estival, Dylan Batubinsika est finalement resté à l’ASSE. Mais ce maintien n’a pas rimé avec temps de jeu : depuis la reprise, le défenseur central n’a disputé aucun match officiel. Malgré son retour à l’entraînement collectif il y a quelques semaines, il reste derrière Lamba, Nadé, Bernauer et Dodote dans la hiérarchie.

Cette situation, frustrante pour le natif de Toulouse, l’a plongé dans une période d’incertitude sportive. Privé de compétition, Batubinsika a surtout perdu le rythme nécessaire pour briller au haut niveau, rendant sa relance d’autant plus urgente.

RDC : un rendez-vous décisif pour le Mondial 2026

La sélection congolaise lui offre une chance inespérée de se relancer. Sébastien Desabre, le sélectionneur, l’a inclus dans la liste des 25 Léopards pour la trêve internationale d’octobre. Un timing parfait pour retrouver confiance et compétitivité. Ces rencontres sont cruciales : la RDC, actuellement deuxième du groupe B avec 16 points, affrontera le Togo le 10 octobre à Lomé puis le Soudan le 14 octobre à Kinshasa.

Des résultats positifs sont impératifs pour espérer coiffer le Sénégal, leader avec 18 points. Pour Batubinsika, ces matchs pourraient bien être plus qu’une parenthèse internationale : une véritable opportunité de prouver qu’il a encore sa place sur le terrain.

Un hiver pour rebondir loin du Forez ?

À Saint-Étienne, l’avenir de Batubinsika semble bouché. Sous contrat jusqu’en juin 2025, il n’entre plus dans les plans du coach et pourrait chercher un départ dès janvier. Les performances avec la RDC seront déterminantes. Un bon rassemblement pourrait séduire des clubs en France ou à l’étranger, offrant au défenseur central un bol d’air frais nécessaire pour relancer sa carrière et ne plus rester dans l’ombre du Forez.