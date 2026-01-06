Annonce choc à l’OM : Le départ de De Zerbi exigé !

La défaite de l’OM face au FC Nantes a semé le trouble sur l’avenir de Roberto De Zerbi. Des voix s’élèvent à présent pour réclamer son départ.

OM : « La marche est trop haute pour De Zerbi », les critiques se multiplient

L’Olympique de Marseille connait un début d’année compliqué. Le revers contre Nantes (0-2) n’a pas seulement coûté trois points. Cela a affecté aussi la confiance des supporters envers Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM agace pour sa qualité de jeu et ses choix tactiques.

La fébrilité et la nervosité de son équipe contre Nantes n’ont pas arrangé les choses. Plusieurs observateurs n’ont pas été tendres à son égard. Notamment Christophe Dugarry qui a remis en cause en question sa légitimité sur le banc de l’Olympique de Marseille.

Le consultant sportif va plus loin, estimant que De Zerbi n’est clairement pas au niveau d’un club de grande envergure comme l’OM. « Je ne sais pas ce que fait ce monsieur. (…) La marche est trop haute. C’est un entraîneur moyen, il y a un plafond de verre », a-t-il lancé sur RMC Sport.

Le Trophée des champions décisif pour son avenir

18 mois après son arrivée à l’OM, le constat est sévère pour De Zerbi. Et les doutes sur sa capacité à conduire l’équipe phocéenne vers un titre se multiplient. L’heure n’est pourtant pas aux longs discours à Marseille. Au lendemain de sa défaite face au FC Nantes, l’OM s’est envolé pour le Koweït.

Roberto De Zerbi et ses hommes y affronteront ce jeudi le PSG pour le Trophée des Champions. Ce Classico prend des airs de quitte ou double pour le technicien italien. Un succès contre le rival parisien lui offrirait un répit salvateur et calmerait la grogne populaire. Mais une nouvelle déconvenue plongerait le club dans des tensions plus fortes.

