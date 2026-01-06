Mercato OM : Un accord secret pour Robinio Vaz dévoilé !

La rupture entre Robinio Vaz et l’OM semble inéluctable. La direction marseillaise compte le vendre dès cet hiver. Mais plusieurs éléments sont à prendre en compte.

Le dossier Robinio Vaz continue de secouer l’Olympique de Marseille en ce début de mercato. En plus de son absence contre Nantes (0-2), le jeune attaquant de 18 ans se rapproche d’un départ de l’OM. Les négociations pour prolonger son contrat n’ayant pas abouti.

Les dirigeants Pablo Longoria et Medhi Benatia ont pourtant fait des efforts. Ils ont proposé au joueur de multiplier son salaire par six afin de prolonger son bail qui expire en juin 2028. Cette revalorisation salariale n’a pas été un franc succès. Robinio Vaz et son entourage restent inflexibles, affichant des exigences en inadéquation avec le board olympien.

Sochaux a un pourcentage de 15% sur sa future revente

Ce blocus pousse l’OM à envisager son départ contre un chèque compris entre 25 et 30 millions d’euros. Mais une révélation de La Provence vient pimenter ce dossier. Le quotidien sportif explique que Sochaux avait pris soin d’inclure une stratégique au moment du transfert de Robinio Vaz à Marseille.

Il est question d’un pourcentage de 15 % sur une future revente du joueur. Si l’OM venait à boucler le transfert de Vaz au prix fort, le club sochalien empocherait ainsi une partie du deal. Cet accord réduit la marge de manœuvre de Marseille. Même si le plus important sera céder le crack au plus offrant. Aston Villa, Francfort, Arsenal ou encore Strasbourg seraient sur ses traces.

