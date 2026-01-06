Mercato : L’AS Monaco annonce sa décision pour Pocognoli !

Nommé en octobre dernier, Sébastien Pocognoli peine à convaincre sur le banc de l’AS Monaco. Fragilisé par une série de 6 défaites sur les 7 derniers matchs de Ligue 1, le coach belge garde toutefois la confiance de sa direction.

Mercato AS Monaco : Sébastien Pocognoli tient la barre

Arrivé sur le banc monégasque en octobre dernier, Sébastien Pocognoli traverse déjà une période délicate. Avec six défaites concédées lors des sept dernières rencontres de Ligue 1, le technicien belge peine à inverser la tendance d’un groupe en perte de repères. Pourtant, loin d’afficher des signes d’abattement, l’ancien défenseur se montre déterminé à poursuivre son travail.

« Honnêtement avant chaque match, j’arrive avec le sentiment que le travail a bien été effectué durant la semaine. Après la rencontre, je peux vous dire que l’équipe a exécuté ce que l’on voulait mettre en place, il y avait un bon état d’esprit et je ne vois pas un groupe qui lâche à l’entraînement. (…) Il ne faut pas trop s’apitoyer sur les points négatifs, car du positif va arriver, mais il va falloir rester ensemble et analyser ce qui va et ce qui ne va pas.

Besoin de sentir la confiance des dirigeants ? J’ai surtout besoin de sentir la flamme qui m’anime, et celle-ci est bien présente chaque jour et chaque match », a déclaré répondu Sébastien Pocognoli, en marge de la défaite de l’ASM contre l’Olympique Lyonnais (1-3) samedi, à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1. Le technicien de 38 ans a bien le droit de rester serein concernant son avenir puisqu’il a le soutien de sa direction.

Thiago Scuro affiche publiquement son soutien à Pocognoli

Dans un championnat toujours serré, l’AS Monaco occupe une modeste 9e place, loin des ambitions européennes affichées en début de saison. Sébastien Pocognoli, conscient des attentes, mise sur la continuité et sur la montée en puissance de ses jeunes joueurs pour retrouver le chemin du succès. En coulisses, le discours est le même. Le directeur général du club monégasque, Thiago Scuro, a tenu à calmer toute rumeur de crise et réitéré son soutien public à son entraîneur.

« Absolument, ce n’est même pas un sujet pour moi », a réagi le dirigeant de l’ASM en soulignant les nombreuses blessures et les progrès constatés sous les ordres du Belge. « Je ne regrette pas du tout la décision d’avoir changé de coach. C’était celle à prendre pour changer la dynamique, et Sébastien est la bonne personne pour affronter les objectifs de l’AS Monaco », a-t-il ajouté. Pour rappel, Sébastien Pocognoli est lié à la formation princière jusqu’en juin 2027.

