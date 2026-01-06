Mercato FC Nantes : Un top joueur dit Oui à Kita !

La direction du FC Nantes touche au but pour un international malien. Le milieu de terrain a donné son accord pour venir à Nantes pendant ce mercato hivernal.

Mercato : le FC Nantes accélère pour Ibrahima Sissoko

Malgré plusieurs pistes avortées depuis l’ouverture du mercato hivernal, le FC Nantes ne relâche pas ses efforts. Les Kita négocient un nouveau deal en Allemagne pour renforcer l’équipe entraînée par Ahmed Kantari. Il s’agit d’Ibrahima Sissoko. Conscients des lacunes de l’effectif, les décideurs nantais ont fait du renforcement de l’équipe une priorité absolue cet hiver. Déjà arrivé, Deiver Machado a montré des signes encourageants, en attendant d’autres renforts.

Après la signature de Rémy Cabella, plusieurs dossiers ont toutefois échoué, comme celui d’Issa Diop, de Romain Del Castillo ou encore de Zakaria Aboukhlal. Mais selon Ouest-France, le FC Nantes poursuit ses recherches pour piocher de jeunes joueurs talentueux. Les pensionnaires de la Beaujoire sont chauds pour s’offrir Ibrahima Sissoko. Le milieu de terrain de Bochum aurait donné son feu vert pour venir sur les bords de l’Erdre.

À voir

Annonce choc à l’OM : Le départ de De Zerbi exigé !

Lire aussi : Mercato FC Nantes : C’est fait, un buteur en route pour Nantes !

Freiné cette saison par une rupture de l’articulation acromio-claviculaire, l’ancien Strasbourgeois n’a disputé que huit rencontres, dont six en championnat de deuxième division allemande. Actuellement engagé avec le Mali à la CAN, Sissoko reste très apprécié pour son passage au Racing et représenterait un renfort de poids pour l’entrejeu nantais. Toujours selon Ouest-France, un accord avec Bochum pourrait être trouvé autour de 2 millions d’euros.

Lire la suite sur le FC Nantes

Mercato FC Nantes : Trois gros dossiers tombent à l’eau !

Mercato FC Nantes : Feu vert pour l’arrivée de Gaëtan ?

À voir

Mercato PSG : Le départ de Dembélé lié à une condition !

Mercato FC Nantes : Après Aboukhlal, Kita vise un roc en Italie !