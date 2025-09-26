ASSE : Le gros point faible qui inquiète déjà

Invaincue, leader offensif et solide défensivement, l’ASSE vit un début de saison presque parfait en Ligue 2. Mais derrière les statistiques flatteuses, une faille persiste : des entames de match trop prudentes qui pourraient lui coûter cher face à des adversaires plus tranchants.

ASSE : Des débuts de match trop timides

À Amiens (0-2), les Verts ont encore mis du temps à rentrer dans leur match. Il a fallu attendre près d’un quart d’heure pour voir l’équipe d’Eirik Horneland hausser enfin le ton. Même constat contre Reims, où Stassin avait ouvert le score après une demi-heure, et à Clermont, où l’ASSE avait été punie juste avant la pause.

Le chiffre est parlant : aucun but inscrit lors des quinze premières minutes depuis le début du championnat. « Nous devons entrer plus vite dans nos matchs, imposer notre rythme dès le coup d’envoi », a reconnu Horneland, conscient que ce faux rythme initial peut se transformer en piège contre des équipes plus réalistes.

Un profil diesel confirmé par les statistiques

L’analyse des buts stéphanois confirme ce profil de démarrage lent. Entre la 46e et la 60e minute, l’ASSE est redoutable avec 5 réalisations, preuve que la mi-temps agit comme une piqûre de rappel psychologique. Mais avant cela, c’est le silence radio.

Côté défense, le bloc tient bon en début de rencontre mais se relâche en fin de première période et dans le dernier quart d’heure, moments où cinq des sept buts encaissés l’ont été. « Nous sommes solides mais nous devons rester concentrés sur 90 minutes, pas 60 », a glissé le coach après la victoire à Amiens.

Guingamp, test grandeur nature

Samedi soir (20h), l’ASSE accueille Guingamp, une équipe joueuse et imprévisible, idéale pour jauger sa capacité à imposer d’entrée sa domination. Car si les Verts affichent 17 points et la meilleure attaque du championnat (15 buts), ce défaut pourrait vite devenir un talon d’Achille.

Ensuite, viendra un déplacement à Montpellier, encore plus périlleux avant la trêve. L’ASSE a toutes les cartes en main pour continuer à tracer sa route vers l’élite. Mais il lui faudra désormais prouver qu’elle sait démarrer aussi fort qu’elle finit.