Mercato PSG : Le départ de Dembélé lié à une condition !

C’est un véritable séisme qui se profile au PSG. L’actuel Ballon d’Or, Ousmane Dembélé, devrait quitter le club de la capitale à une seule condition.

Mercato : Ousmane Dembélé vers un bras de fer avec le PSG

Le Paris Saint-Germain est confronté à un véritable casse-tête avec sa star Ousmane Dembélé. L’attaquant français voit son avenir s’obscurcir au Parc des Princes. La raison ? La prolongation de son contrat stagne depuis des mois. Et la nouvelle stratégie financière imposée par le PSG n’arrange pas les choses.

La direction parisienne compte instaurer un modèle contractuel inédit pour se prémunir des absences répétées du Ballon d’or 2025. Elle lui proposerait un salaire de base revu à la baisse, compensé par des primes liées à l’assiduité et au nombre de matches disputés.

Cette proposition est loin de faire l’unanimité auprès d’Ousmane Dembélé. Ce dernier refuse pour le moment de valider ces conditions. Sa frustration grandit en interne. Le champion du monde 2018 digère mal la réduction drastique de son temps de jeu cette saison. Cela suscite diverses spéculations sur son futur proche au PSG.

Une situation contractuelle à vite régler

Le média Ici Paris Île-de-France explique que si la situation d’Ousmane Dembélé ne s’améliore pas d’ici l’été prochain, tant sur le plan contractuel que sur le terrain, son départ sera inéluctable. Cette impasse profite déjà aux cadors de la Premier League.

Arsenal serait déjà prêt à sauter sur l’occasion pour attirer l’international français en Angleterre. La direction du Paris SG devra donc trouver un terrain d’entente avec son buteur polyvalent, sous peine de le voir s’envoler vers de nouveaux horizons l’été prochain.

