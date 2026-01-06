Mercato PSG : Après Beraldo, un jeune défenseur s’en va !

Remplaçant dimanche face au Paris FC (2-1), Lucas Beraldo est proche d’un départ du PSG. Un autre jeune défenseur devrait lui-aussi quitter le navire parisien durant ce mercato.

Mercato PSG : Lucas Beraldo vers un transfert en Turquie

Le début du mercato hivernal est très calme du côté du Paris Saint-Germain. Le mot d’ordre de la direction sportive reste la stabilité. Le PSG privilégie clairement l’équilibre de son vestiaire plutôt que de multiplier les recrues onéreuses. Les Parisiens prévoient néanmoins de se débarrasser de certains poids encombrants, à commencer par Lucas Beraldo.

Le défenseur brésilien, arrivé il y a deux ans pour un montant de 20 millions d’euros, peine à faire son trou au PSG. Il n’a fait que dix apparitions sous les ordres de Luis Enrique cette saison. Sa fébrilité défensive est parfois pointée du doigt dans la capitale. Au point où le joueur de 22 ans est proche de s’en aller.

Le Fenerbahçe s’active déjà pour l’accueillir. Le média Takvim le confirme, le club stambouliote proposerait un prêt avec option d’achat en vue de s’attacher les services de Lucas Beraldo. Ce procédé est assez similaire à celui utilisé pour Milan Skriniar. La décision repose désormais entre les mains du PSG et du joueur. En attendant, un autre défenseur parisien se rapproche aussi de la sortie.

Noham Kamara en quête de temps de jeu

Il est question du jeune Noham Kamara qui pourrait lui aussi quitter le navire PSG. Le joueur de 18 ans n’a jamais eu l’opportunité de s’exprimer en équipe première en raison d’une forte concurrence en défense. Il est conscient qu’il lui sera très difficile d’inverser la tendance.

La meilleure solution pour lui serait d’aller cherche plus de temps de jeu ailleurs. Selon les informations dévoilées sur Ici Paris Île-de-France, un prêt est à l’étude afin de permettre à Noham Kamara de poursuivre sa progression loin de la capitale. Des départs se profilent donc au sein de la défense du Paris SG.

