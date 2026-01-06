ASSE Mercato : Ça va bouger, après Maçon et Eymard

L’ASSE a lancé son mercato d’hiver cette semaine, par un départ et une signature officielle. Toutefois, la suite du marché pourrait s’animer dans le Forez.

Le mercato hivernal de l’ASSE a démarré par le transfert d’Yvann Maçon à l’AEL Larissa, en Grèce. Selon le communiqué officiel du club stéphanois, il a quitté définitivement l’équipe des Verts. L’AS Saint-Etienne lui a « souhaité une bonne continuation sous ses nouvelles couleurs et pour la suite de sa carrière ». Le défenseur latéral était indésirable dans le Forez depuis 2023.

Dans la même journée du lundi 5 janvier 2026, Kilmer Sports Ventures a annoncé la signature du premier contrat professionnel de Paul Eymard. Il a prolongé son aventure jusqu’en juin 2028, alors qu’il était dans sa dernière année de contrat. L’ASSE s’est réjouie de la volonté du jeune milieu de terrain de s’inscrire dans la durée au sein de son club formateur.

ASSE : Batubinsika et Ekwah, les prochains sur le liste des départs

Après le départ de Maçon et la signature d’Eymard, un autre départ se profile, celui de Dylan Batubinsika. Il n’entre également pas dans les plans d’Eirik Horneland. Poussé dehors pendant le mercato estival, le défenseur central était proche de rejoindre Kocealispor en Turquie, mais les parties n’avaient finalement pas trouvé d’accord.

Il est encore sur le marché cet hiver, à six mois de la fin de son contrat dans le Forez. Concernant Pierre Ekwah, il pourrait aussi quitter l’AS Saint-Etienne avant la fin du marché des transferts, si KSV trouve un arrangement à l’amiable avec lui.

Stassin sur le marché, Davitashvili et N’Guessan convoités

Il est également probable que Lucas Stassin fasse l’objet d’un transfert. Il ne s’est pas remis de son départ au Paris FC, empêché par Ivan Gazidis. Si le club de la capitale revient à la charge avec une offre intéressante, le président des Verts pourrait finalement laisser partir l’attaquant Belge, qui ne veut pas jouer en Ligue 2.

Concernant Zuriko Davitashvili et Djylian N’Guessan, ils ne sont pas sur le marché des transferts cet hiver. Néanmoins, ils intéressent des prétendants à l’étranger. L’ailier international géorgien est dans le viseur de Benfica, Everton et du Besiktas.

Quant au jeune avant-centre formé à l’ASSE, il est la cible de Chelsea. Une première offre du club londonien, estimée à 8 M€, a été repoussée selon L’Equipe. Les Blues pourraient revenir à la charge comme il l’avait fait pour Mathis Amougou, finalement transféré à 15 M€, en janvier 2025.

Tangvik, futur gardien de but de Saint-Etienne ?

Dans le sens des arrivées, Sander Tangvik, le gardien de but de Rosenborg BK (en Norvège) est sur les tablettes des recruteurs stéphanois, à en croire Le Progrès. Son nom aurait été soufflé par son compatriote Eirik Hornland aux décideurs du club stéphanois. Repondant à l’intérêt de Saint-Etienne, il a déclaré qu’il souhaitait rester encore à Rosenborg, son club formateur, la saison prochaine.

Espéré à l’ASSE, Bardeli parti pour rester à Dunkerque !

Enzo Bardeli, la cible prioritaire de KSV pour renforcer son équipe dans l’entrejeu, semble parti pour finir la saison à l’USL Dunkerque où son contrat prend fin en juin 2026. Le club nordiste compte sur lui pour jouer à fond la montée en Ligue 1. En effet, le milieu de terrain de 24 ans est l’un des joueurs le plus décisifs de l’équipe dunkerquoise, avec 7 buts et 3 passes décisives en 17 matchs disputés en Ligue 2.

L’ASSE songe également à recruter un arrière latéral gauche pour renforcer le poste d’Ebenezer Annan, actuellement blessé.

