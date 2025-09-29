ASSE Mercato : Une fenêtre s’ouvre en Ecosse pour Ekwah

Le dossier Pierre Ekwah bouge à l’ASSE depuis la révélation de la prétendue rupture unilatérale de son contrat. Les services du joueur auraient été proposés aux deux clubs de Glasgow en Écosse.

Mercato : Pierre Ekwah a rompu unilatéralement son contrat avec l’ASSE

Résolu à quitter l’ASSE, Pierre Ekwah s’est engagé dans un bras de fer avec le club ligérien, alors que son transfert définitif de Sunderland AFC a été conclu à 6 M€. En effet, le milieu défensif refuse de jouer en Ligue 2 où les Verts sont relégués à l’issue de la saison dernière. Il espérait se faire transférer à nouveau, mais les dirigeants de Kilmer Sports Ventures (KSV) n’ont pas souhaité le vendre pendant le mercato estival.

Pour se libérer, le Franco-Ghanéen aurait résilié son contrat de façon unilatérale selon les confidences de son entourage à L’Équipe, la semaine dernière. S’appuyant sur « jurisprudence Lassana Diarra », son avocat indique que la rupture est intervenue le 1er septembre 2025, avant la clôture du marché des transferts. Une information démentie par l’AS Saint-Etienne, qui a rappelé que Pierre Ekwah est sous contrat dans le Forez jusqu’en juin 2029.

Mercato : Les services d’Ekwah proposés au Celtic et aux Rangers à Glasgow

Malgré le communiqué du club ligérien, évoquant « des échanges avec le joueur et ses représentants dans un esprit de responsabilité et de respect des règles », le clan Ekwah lui cherche un nouveau club.

Selon les informations du journaliste écossais Mark Hendry, le profil du milieu du numéro 4 des Verts a été proposé au Celtic FC et aux Rangers. Le confrère, spécialiste des transferts en Ecosse, précise qu’aucun des deux clubs de Glasgow n’a encore transmis d’offre aux représentants du joueur de 23 ans, car ils sont encore au stade de réflexion.

Quant à l’ASSE, elle suit de près les mouvements de son joueur et se prépare à parer à toute éventualité. Évidemment, le dossier Pierre Ekwah va se dénouer en justice, étant donné que les deux parties campent sur leurs positions.