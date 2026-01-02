Mercato OM : De Zerbi lâche un indice sur sa future recrue

L’OM compte renforcer son groupe cet hiver. Son entraîneur Roberto De Zerbi a d’ailleurs lâché quelques indices sur ce recrutement.

Mercato : De Zerbi ouvert à l’arrivée d’un offensif à l’OM

Le mercato hivernal a officiellement débuté ce 1er janvier 2026. Les clubs européens s’activent en coulisse pour renforcer leurs effectifs. Et l’Olympique de Marseille ne fait pas exception à la règle. La stratégie de l’OM semble même bien définie : dégraisser pour mieux réinvestir.

C’est dans ce sens que les jeunes Darryl Bakola et Robinio Vaz ne sont pas épargnés. Ils pourraient être vendus en cas d’offres satisfaisantes. Leur départ devrait financer l’arrivée de nouvelles recrues. Roberto De Zerbi a d’ailleurs affiché son désir d’attirer de nouvelles têtes cet hiver.

À voir

PSG : Coup de théâtre pour l’arrivée de Konaté et Upamecano

Lire aussi : OM : Officiel, De Zerbi tient un renfort avant Nantes !

L’entraîneur de l’OM envisage sérieusement un renfort offensif. Même s’il reste ouvert à d’autres secteurs de jeu. « Une arrivée à un poste offensif ? Ça pourrait être une solution. Au milieu de terrain et en défense aussi », a-t-il déclaré ce vendredi devant la presse.

Une rencontre avec la direction de l’Olympique de Marseille

Roberto De Zerbi précise cependant que le recrutement dépendra de la « surface économique » du club. Il compte s’entretenir avec ses dirigeants, Pablo Longoria et Medhi Benatia, pour valider ou non les pistes de ce mois de janvier. « Je pense qu’on aura peut-être besoin de quelque chose », a-t-il soufflé.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato : OM et Juventus en discussion pour un échange fou !

Mercato : L’OM relance un dossier chaud en Ligue 1 !

À voir

ASSE : Horneland refroidit le mercato de Saint-Etienne

Mercato OM : Accord conclu pour Manuel ?