Mercato PSG: Un crack de Ligue 1 pour remplacer Marquinhos ?

Et si le PSG misait finalement sur un jeune talent de Ligue 1 pour la succession de Marquinhos ? En tout cas, Luis Campos se voit proposer le profil d’un défenseur central français pour renforcer sa charnière centrale.

Mercato : Un défenseur de Strasbourg envoyé au PSG

À la recherche d’un défenseur central pour compenser un éventuel départ de Lucas Beraldo, le Paris Saint-Germain pourrait profiter de ce mercato hivernal pour attirer un nouveau crack du ballon rond. Si les noms d’Ousmane Diomande (Sporting Portugal) et Chibuike Nwaiwu (Wolfsberger) sont évoqués ces derniers jours, Luis Campos pourrait finalement opter pour une solution locale en débusquant le successeur de Marquinhos en Ligue 1.

En effet, le portail Top Mercato, qui a listé les trois recrues qui pourraient grandement améliorer l’effectif du PSG, assure que le joueur de Strasbourg Ismaël Doukouré pourrait parfaitement s’intégrer dans le système de jeu développé par Luis Enrique. Polyvalent, le joueur de 22 ans est capable d’évoluer à la fois en défense centrale, au milieu de terrain devant la défense et comme arrière droit.

« Ismaël Doukouré a le profil idoine. Le défenseur français s’est imposé comme l’un des joueurs clés avec Strasbourg en Ligue 1. À 22 ans, il semble enfin prêt pour passer un cap dans sa carrière. Évalué à 18 millions d’euros (par Transfermarkt, ndlr), il serait une recrue polyvalente et qui entre parfaitement dans les critères du PSG », écrit le média francilien au sujet de l’international olympique français.

Alors que le PSG ne dispose pas d’un second latéral droit de métier, une arrivée d’Ismaël Doukouré serait idéale pour le Paris Saint-Germain. Mais il faudrait déjà que Luis Campos passe à l’action pour le recruter et que les dirigeants du RC Strasbourg soient également vendeurs. Pour rappel, Doukouré est lié au RCS jusqu’en juin 2029.

