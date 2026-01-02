PSG : Coup de théâtre pour l’arrivée de Konaté et Upamecano

Libres en fin de contrat en juin prochain avec respectivement Liverpool et le Bayern Munich, Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano sont régulièrement associés au PSG. Mais les supporters parisiens ne semblent pas vouloir des deux internationaux français.

Après treize années passées sous le maillot rouge et bleu, Marquinhos pourrait quitter les rangs du Paris Saint-Germain à l’issue de la saison en cours. Ce qui oblige Luis Campos à travailler sur l’arrivée d’un nouveau défenseur central d’envergure pour remplacer le capitaine de 31 ans dans un avenir proche. Dans cette optique, Ibrahima Konaté et Dayot Upamecano sont régulièrement liés au club de la capitale.

En fin de contrat avec Liverpool et le Bayern Munich, les deux défenseurs français n’ont pas encore prolongé et plusieurs voix s’élèvent déjà pour réclamer leur renfort au PSG. Sur RMC, Kevin Diaz a clairement avoué qu’il aimerait voir le Paris SG se positionner pour attirer un défenseur central français l’été prochain.

« Si j’étais supporter du PSG, j’aimerais bien avoir Konaté ou Upamecano. Pour accompagner Pacho, ce serait bien d’avoir un international français. Konaté est un vrai Parisien, ce serait une bonne pioche, même s’il est un peu moins bien ces derniers mois. Quant à Upamecano, maintenant, il est au top. Il a bien progressé », a commenté le consultant sportif. Sauf que les fans parisiens ne semblent pas être du même avis.

Les fans du PSG disent non pour Konaté et Upamecano

Annoncé parmi les clubs intéressés par Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, le Paris Saint-Germain ne partage pas l’avis de ses supporters. Pour des raisons différentes, les fans parisiens refusent d’accueillir les deux défenseurs centraux de l’équipe de France. D’après le journaliste Nicolas Puiraveau, les fans du Paris SG s’opposeraient à l’arrivée du Bavarois et du roc des Reds.

« Il n’y a absolument aucun supporter du PSG sain d’esprit, et qui connait un tout petit peu le football, qui souhaite l’arrivée de Konaté ou d’Upamecano », a réagi le spécialiste de Paris United sur Twitter. « Ça devient fascinant d’être tout le temps à côté de la plaque dès que ça parle de ce club », s’est-il ensuite plaint, contraint de s’expliquer auprès des internautes surpris par son opinion.

« Je rajoute une précision, car visiblement c’est pas clair : Upamecano est très bon, mais il utilise le Paris Saint-Germain pour faire monter les enchères au Bayern. Qu’il reste loin du PSG, ce genre de profil, c’est terminé. Quant à Konaté, il a deux pieds gauches donc non merci », explique le journaliste.

