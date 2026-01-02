Coup de balai à l’OM : Un indésirable proche de l’Espagne !

L’OM va disputer son premier match de l’année ce dimanche face au FC Nantes. En attendant, l’un des parias de Roberto De Zerbi se dirige vers l’Espagne.

Mercato : De Zerbi ne compte pas sur lui, Ruben Blanco veut quitter l’OM

L’Olympique de Marseille va, comme à son habitude, connaitre un mercato hivernal très agité. Le président Pablo Longoria et son entraîneur Roberto De Zerbi ont donné le ton. Un milieu offensif est espéré. Les recruteurs de l’OM travaillent déjà dans ce sens.

Mais avant de recruter, il va falloir dégraisser afin de soulager un peu les finances du club. Surtout que les candidats au départ sont nombreux. Et l’un d’entre eux, Ruben Blanco ne se fait plus d’illusion. Le gardien espagnol espérait profiter du départ de Pau Lopez pour s’imposer à l’OM. Mais sa situation s’est aggravée.

Ruben Blanco a été relégué dans la hiérarchie des gardiens de buts de Marseille. Il doit se contenter d’un statut de remplaçant derrière Geronimo Rulli et Jeffrey De Lange. Un déclassement devenu difficile à encaisser. Au point où le portier ibérique aimerait quitter le navire OM lors de ce mercato.

Le Racing Santander et Getafe à ses trousses

Ruben Blanco tient même déjà une porte de sortie en Espagne. Le journaliste Luca Bendoni le confirme, le Racing Santander s’intéresse de très près à son profil. L’actuel premier de la Liga2 aurait de lui une cible crédible pour oublier le dossier Alaa Bellaarouch.

Braga are reluctant to loan out Alaa Bellaarouch despite official proposal from Real Racing Santander. Spanish club keep in search of a GK and have added OM 30yo Ruben Blanco to their list. Blanco is looking for an exit from Marseille, Granada also made an offer. 🇪🇸🔵⚪️ #TeamOM https://t.co/zH5JDgLmTw pic.twitter.com/FvQohBzlAo — Luca Bendoni (@LucaBendoni) January 2, 2026

Getafe serait aussi sur ses traces. Le club espagnol préparaient même une offre pour déloger Ruben Blanco de l’OM. Les détails de cette offre n’ont pas encore fuité. Même s’il n’a disputé aucun match à Marseille cette saison, l’ancien portier du Celta Vigo conserve une belle en Espagne.

