ASSE : Horneland refroidit le mercato de Saint-Etienne

Interrogé sur le mercato hivernal, ouvert jeudi, Eirik Horneland est resté ferme sur sa position. Il n’attend pas de renforts et ne s’implique pas dans le recrutement.

ASSE Mercato : Horneland assure qu’il n’a pas vraiment d’attente cet hiver

Eirik Horneland a répondu sans détour aux questions relatives au mercato de l’ASSE cet hiver. Il a laissé entendre qu’il n’a pas fait de demande particulière à la Direction du club, parce qu’il compte sur son effectif actuel. Evidemment, si tous les blessés sont enfin disponibles. « Je n’ai pas vraiment d’attente le concernant », a-t-il réaffirmé, dans des propos rapportés par Evect.

Lisez aussi : ASSE : Mauvaises nouvelles à Saint-Etienne avant le Mans

« Je n’estime pas vraiment avoir de besoin quand tout le monde est disponible. Je n’ai pas vraiment d’attente, j’estime qu’on a ce qu’il faut quand tout notre effectif est présent. Je souhaite simplement avoir une équipe polyvalente avec un effectif pas trop conséquent, car pour un entraîneur c’est parfois difficile à gérer », a expliqué l’entraineur de l’AS Saint-Etienne.

Horneland : « Je ne suis pas impliqué sur le mercato »

Par ailleurs, Eirik Horneland a fait savoir qu’il n’est pas impliqué dans le recrutement. Une tâche réservée à la Direction du club. « Je ne suis pas impliqué sur le mercato. J’entraine l’équipe et c’est la direction qui gère le mercato. Mon rôle à moi c’est de construire cette équipe polyvalente et de faire en sorte que les joueurs soient motivés pour se battre pour notre objectif », a-t-il souligné.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Avant la phase retour, Horneland annonce la couleur

À voir

PSG : Coup de théâtre pour l’arrivée de Konaté et Upamecano

Mercato ASSE : Les besoins de Horneland pour l’hiver

ASSE : L’énorme aveu de Maxime Bernauer