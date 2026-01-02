ASSE : Horneland refroidit le mercato de Saint-Etienne

Afficher l’index Masquer l’index
Interrogé sur le mercato hivernal, ouvert jeudi, Eirik Horneland est resté ferme sur sa position. Il n’attend pas de renforts et ne s’implique pas dans le recrutement.
ASSE Mercato : Horneland assure qu’il n’a pas vraiment d’attente cet hiver
Eirik Horneland a répondu sans détour aux questions relatives au mercato de l’ASSE cet hiver. Il a laissé entendre qu’il n’a pas fait de demande particulière à la Direction du club, parce qu’il compte sur son effectif actuel. Evidemment, si tous les blessés sont enfin disponibles. « Je n’ai pas vraiment d’attente le concernant », a-t-il réaffirmé, dans des propos rapportés par Evect.
« Je n’estime pas vraiment avoir de besoin quand tout le monde est disponible. Je n’ai pas vraiment d’attente, j’estime qu’on a ce qu’il faut quand tout notre effectif est présent. Je souhaite simplement avoir une équipe polyvalente avec un effectif pas trop conséquent, car pour un entraîneur c’est parfois difficile à gérer », a expliqué l’entraineur de l’AS Saint-Etienne.
Horneland : « Je ne suis pas impliqué sur le mercato »
Par ailleurs, Eirik Horneland a fait savoir qu’il n’est pas impliqué dans le recrutement. Une tâche réservée à la Direction du club. « Je ne suis pas impliqué sur le mercato. J’entraine l’équipe et c’est la direction qui gère le mercato. Mon rôle à moi c’est de construire cette équipe polyvalente et de faire en sorte que les joueurs soient motivés pour se battre pour notre objectif », a-t-il souligné.
Mercato ASSE : Les besoins de Horneland pour l’hiver