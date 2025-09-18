ASSE : Le dossier Pierre Ekwah s’enlise !

Le dossier Pierre Ekwah à l’ASSE est un serpent de mer à l’ASSE. Eirik Horneland et Maxime Bernauer l’ont évoqué ce jeudi, mais sans aucune certitude.

L’ASSE annonce « Pierre Ekwah est en arrêt maladie »

Absent de l’équipe de l’ASSE depuis son transfert définitif chez les Verts, Pierre Ekwah est officiellement malade, selon les informations livrées par Eirik Horneland en conférence de presse d’avant-match, ce jeudi. « À ma connaissance il est en arrêt maladie. J’espère que tout ira bien pour lui et qu’il sera de retour rapidement », a-t-il répond dans un premier temps.

Le coach des Verts a lâché ensuite des indices qui montrent clairement que le milieu de terrain et la Direction stéphanois sont engagés dans un bras de fer. « S’il est malade, je ne peux rien dire par rapport à ça, c’est confidentiel. On n’a pas davantage de précisions à son sujet, c’est confidentiel pour lui comme pour vous et moi », a-t-il glissé dans des propos rapportés par Evect.

Le coach de l’ASSE espère toujours le retour du milieu défensif

Eirik Hornaland espère la résolution du problème Pierre Ekwah, afin de disposer du joueur dont il a validé le transfert définitif à Saint-Etienne. « C’est un peu difficile au milieu parce qu’on espère le retour de Pierre Ekwah rapidement. J’espère vraiment qu’il nous rejoindra, on a construit notre équipe en comptant sur lui. Si on ne peut pas, on sera un peu court, mais s’il est là, on sera vraiment bien armés au milieu de terrain », a-t-il déclaré.

Bernauer évoque une « situation compliquée » pour Ekwah et Saint-Etienne

Interrogé également sur l’absence du joueur transféré de Sunderland AFC à l’ASSE, Maxime Bernauer est resté très prudent, confirmant ainsi la complexité du dossier Ekwah. « Pour Pierre ? je ne veux pas en parler. Je ne trouve pas cela très sain d’en parler. C’est une situation différente, et compliquée pour lui et pour le club. S’il revient, ce sera un plus pour l’équipe. Tout le reste, c’est de l’extra-sportif et je ne m’en occupe pas. Moi, je me concentre sur le terrain », a répondu le défenseur central des Verts.

Pour rappel, le Franco-Ghanéen ne veut pas jouer en Ligue 2, alors que l’option d’achat assortie à son contrat a été levée, contre une indemnité de 6 M€. En espérant se faire transférer de l’AS Saint-Etienne, le joueur de 24 ans a engagé un bras de fer avec la Direction du club, mais en vain, jusqu’à la fermeture du mercato d’été.