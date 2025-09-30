Mercato ASSE : Officiel, un gros chèque espéré s’envole

L’ASSE doit vite oublier le chèque espéré d’un éventuel transfert de William Saliba au Real Madrid. Arsenal a prolongé le contrat du défenseur formé à Saint-Etienne.

ASSE : William Saliba prolonge son contrat à Arsenal

Arsenal a ruiné les espoirs de l’ASSE ! Dans un communiqué officiel, le club londonien informe de la prolongation du contrat de William Saliba. « William Saliba a signé un nouveau contrat à long terme avec nous. Le défenseur de 24 ans nous a rejoints en juillet 2019 et a depuis disputé 140 matchs toutes compétitions confondues, devenant une pierre angulaire de notre unité défensive », ont communiqué les Gunners.

Heureux de poursuivre l’aventure en Premier League, l’international Français (28 sélections) a déclaré : « Je suis fier de moi, car j’ai signé en 2019 et en 2025, je suis toujours là pour prolonger mon contrat. Je suis tellement heureux. Je me sens comme à la maison. L’entraîneur est parfait pour moi, donc c’est le meilleur endroit où être ».

La piste Real Madrid se referme, l’ASSE voit ses 20 % de bonus repoussés

Courtisé par le Real Madrid, le défenseur central formé à l’AS Saint-Etienne est désormais parti pour un long bail avec Arsenal, soit jusqu’en juin 2030 selon L’Equipe. La prolongation de son contrat initial, qui allait jusqu’en juin 2027, est un coup dur pour la Direction du club stéphanois, car elle espérait toucher un bonus sur le probable transfert de son ancien joueur en Espagne.

En effet, l’ASSE détient un pourcentage sur le futur transfert de William Saliba. Cette clause, estimée à 20 %, avait été introduite dans le contrat du joueur de 24 ans, lors de son transfert à Londres en juillet 2019. Cédé à Arsenal à 30 millions d’euros, l’International Français est évalué à près de 80 millions d’euros par le site internet spécialisé Transfermarkt.