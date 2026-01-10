FLASH Mercato : Un talent du PSG fait vibrer la Ligue 1 !

Alors que Luis Enrique s’attend à vivre un hiver calme en termes d’arrivées, un crack du PSG affole la Ligue 1 en vue d’un transfert durant ce mercato. Explications.

Mercato : Strasbourg veut doubler l’OL pour un crack du PSG

Malgré un contrat courant encore jusqu’au 30 juin 2028, Noham Kamara devrait profiter de ce mercato hivernal pour quitter le Paris Saint-Germain. D’après les informations livrées ces dernières heures par le journal Le Parisien, le défenseur central de 18 ans aurait la cote sur le marché. En particulier en Ligue 1.

L’international français U20 serait notamment sur les tablettes de l’Olympique Lyonnais et du Racing Club de Strasbourg. Le quotidien L’Équipe confirme l’intérêt prononcé de l’OL pour le Titi. Les Gones négocieraient une arrivée sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Les deux clubs ont déjà entamé des discussions officielles autour de ce dossier.

Mais le club lyonnais devra faire face à la concurrence du RC Strasbourg. Le quotidien sportif explique que la formation alsacienne « espère pouvoir convaincre le joueur de rejoindre le club cet hiver dans un projet à long terme. » Formé au Paris SG, Kamara est l’un des jeunes défenseurs français les plus suivis de sa génération.

Il a fait ses débuts professionnels en 2025 et dispute régulièrement avec les équipes de jeunes et l’équipe de France U20, notamment lors de la Coupe du Monde U20. Cependant, malgré sa présence régulière dans le groupe professionnel de Luis Enrique, il n’a quasiment pas joué en Ligue 1 cette saison, se contentant d’une toute petite apparition en Coupe de France. Dans le viseur de nombreux clubs français, Noham Kamara voit donc l’OL et le RCSA batailler pour s’attacher ses services.

