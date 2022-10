PSG Mercato : William Saliba, la décision d’Arsenal est tombée !

Publié par JEAN-LUC D le 18 octobre 2022 à 21:36

Excellent depuis le début de la saison et son retour à Arsenal, William Saliba est annoncé dans le viseur du PSG. Le club anglais a tranché pour son joueur.

PSG Mercato : William Saliba pour oublier Milan Skriniar ?

Alors que le dossier Milan Skriniar s’enlise depuis des mois, le Paris Saint-Germain pourrait finalement se tourner vers d’autres pistes pour offrir à Christophe Galtier le défenseur central supplémentaire qu’il réclame depuis l’été dernier. Dans cette optique, Luis Campos serait tenté par l’option William Saliba. Selon les informations du journaliste de Ben Jacobs, les dirigeants parisiens seraient enclins à lancer une offensive pour l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, qui n’a toujours pas prolongé son contrat qui expire en juin 2024. Luis Campos aurait même déjà noué des contacts avec l’entourage de l’international français de 21 ans. Le spécialiste mercato du média CBS Sports explique notamment que Saliba, qui a brillé à Nice et à Marseille lors de ses prêts successifs, ne dirait pas forcément non à un retour en Ligue 1.

« Le PSG est toujours à la recherche de défenseurs. Je ne vois aucune raison pour laquelle il voudrait partir, mais la seule mise en garde est qu’il aimait vivre en France. Si le PSG venait, cela pourrait lui donner une décision à prendre. Arsenal a confiance, mais il y a beaucoup plus d’intérêts concrets autour de Saliba », a indiqué le journaliste anglais. Formé à l’AS Saint-Etienne, le natif de Bondy pourrait être placé sur le marché si aucun accord n’est trouvé pour une prolongation d’ici la fin de la saison. Et le PSG serait en embuscade pour boucler son transfert. Cependant, les Gunners ne semblent pas vouloir laisser filer leur joyau français.

Mercato PSG : William Saliba intouchable à Arsenal ?

Alors que plusieurs grands clubs européens comme le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et le FC Barcelone s’activent en coulisses pour tenter de recruter William Saliba lors du prochain mercato estival, The Athletic révèle ce mardi que le board d’Arsenal aurait entamé des pourparlers avec le compatriote de Kylian Mbappé afin de parapher un nouveau bail, qui le lierait à l’actuel leader du championnat anglais au-delà du 30 juin 2024. Toujours selon la même source, le club londonien se montrerait confiant concernant le dénouement de cette affaire. Le PSG et les autres courtisans de Saliba sont donc prévenus.