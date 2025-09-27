Mercato Real Madrid : Arteta confirme pour William Saliba !

Fortement pressenti au Real Madrid lors du mercato d’été 2026, William Saliba s’apprête finalement à signer un nouveau contrat en faveur d’Arsenal FC. Une nouvelle confirmée par Mikel Arteta, le manager des Gunners.

Mercato Real Madrid : William Saliba va prolonger à Arsenal

Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’international français de 24 ans est annoncé en partance pour le Real Madrid à l’issue de la saison en cours. Plusieurs médias espagnols pensent même que le joueur formé à l’AS Saint-Étienne aurait d’ores et déjà donné son accord à Florentino Pérez en vue d’une signature à Madrid l’été prochain.

Lisez aussi : Transfert-Choc au PSG : William Saliba tranche pour son avenir

Cependant, les dirigeants anglais semblent avoir renversé la tendance dans ce dossier. Selon les dernières indiscrétions du tabloïd The Athletic, William Saliba va prolonger de trois ans supplémentaires son bail à Londres, soit jusqu’en 2030.

À voir

Ligue 2 : L’ASSE a détecté le point faible de l’EA Guingamp

Le journal L’Équipe confirme l’information et assure que même si le contrat n’est pas encore signé, les dirigeants d’Arsenal et les représentants de Saliba ont trouvé un accord total. Une bonne nouvelle confirmée par Mikel Arteta, le manager des pensionnaires de l’Emirates Stadium.

Mikel Arteta : « Saliba m’a dit ‘je veux rester ici’ »

Il ne fait plus aucun doute que William Saliba va prolonger chez les Gunners, une nouvelle qui fait évidemment très plaisir à son entraîneur, Mikel Arteta. Présent en conférence de presse le vendredi, le technicien espagnol s’est exprimé sur la situation de son défenseur central William Saliba.

Ces dernières semaines déjà, le Real Madrid avait tenté plusieurs approches pour réussir à convaincre les Anglais de lâcher le natif de Bondy. Le club londonien n’avait pas souhaité ouvrir la porte, persuadé de pouvoir convaincre l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille de signer un nouveau contrat. C’est chose faite. Un dénouement salué par Arteta, qui n’a jamais douté de l’envie de son protégé de poursuivre l’aventure en Premier League.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Le Jackpot surprise lié à William Saliba !!

À voir

Marquinhos : la grosse info avant PSG-Auxerre et Barcelone

« J’ai été très direct avec lui. Quand on entend des rumeurs, on veut comprendre les attentes des gens. Les gens ont des sentiments, ils ont été éduqués dans leur famille, ils rêvent peut-être d’un avenir meilleur. C’est tout à fait naturel. Je me suis assis avec William et je lui ai posé la question.

Il m’a répondu : ‘Non, je veux rester ici et jouer pour vous, je suis très heureux, comme toujours.’ C’était formidable d’entendre cela », a confié Mikel Arteta face à la presse ce vendredi. « Laissons le club faire l’annonce quand tout sera bouclé », a ajouté l’ancien adjoint de Pep Guardiola.