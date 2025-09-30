Mercato : le RC Strasbourg traque un crack en Ligue 1 !

Un international camerounais est sur les tablettes du RC Strasbourg en vue du prochain mercato hivernal. Le joueur évolue en Ligue 1.

Mercato : le RC Strasbourg lorgne un talent camerounais à 8 M€

Les dirigeants du RC Strasbourg préparent déjà un coup pour 2026. Le club vise souvent de jeunes joueurs en pleine forme et qui pourront progresser au fil du temps. Cet hiver, une nouvelle cible attire son attention. Elle vient du Cameroun et elle joue déjà en Ligue 1. Le Racing Club Strasbourg aurait, d’après Africa Foot, coché le nom d’Arthur Avom. Il est un milieu de terrain, 20 ans seulement. Son profil colle parfaitement avec la politique alsacienne.

Dynamique, prometteur, encore perfectible, Avom appartient aujourd’hui au FC Lorient. Le club breton l’a accueilli en 2023, après son passage à Fauve Azur. Le contrat, signé jusqu’en 2026, contient une année supplémentaire en option. Cela sécurise Lorient, mais n’empêche pas Strasbourg d’observer.

Avom compte déjà cinq sélections avec le Cameroun. Il a même marqué un but sous les couleurs nationales. En club, sa saison reste sobre mais encourageante : une passe décisive en six matches de Ligue 1. Peu, mais suffisant pour éveiller la curiosité. Sa valeur ? 8 millions d’euros. Un joli chèque pour les Merlus. Strasbourg réfléchit et pourrait passer à l’attaque lors du prochain mercato hivernal.