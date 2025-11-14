OM-Newcastle : Tension chez les Magpies, l’alerte est lancée

L’OM devra impérativement battre Newcastle en vue d’une qualification en Ligue des champions. Le club anglais a d’ailleurs mis en garde ses supporters pour ce choc européen.

L’Olympique de Marseille se trouve dans une situation délicate en Ligue des champions. Avec trois défaites en quatre jours, les Olympiens sont 25es au classement et sont virtuellement éliminés. Pour sortir de cette zone d’élimination, l’OM n’a pas le choix. Une victoire est impérative face à Newcastle le 25 novembre prochain.

Et à de deux semaines de ce choc européens, le club anglais a publié un message d’alerte urgent à l’intention de ses fans. Ce communiqué décrit Marseille comme une ville où la prudence est de mise et relaies les recommandations des autorités françaises.

NUFC exhorte ses supporters à éviter le Vieux Port, ne pas afficher leurs couleurs et à « se méfier de la délinquance de rue ». Tout supporter des Magpies sans billet ne devrait pas se rendre dans la cité phocéenne. Sachant que ce déplacement sera encadré par les forces de l’ordre.

Des consignes strictes au Vélodrome

Un point de rassemblement unique est imposé : la place de la Joliette avant 16h30, d’où les fans seront convoyés vers le Vélodrome par un métro obligatoire et escorté. Ce trajet inclue un premier contrôle des billets par l’OM. Les mesures de sécurité au stade sont strictes.

Important information for supporters travelling to France for our #UCL clash with Olympique Marseille later this month ⤵️https://t.co/ES3r1mV37V — Newcastle United (@NUFC) November 13, 2025

Les supporters de Newcastle devront entrer « par la porte 20 avec fouilles et scan des billets ». Les personnes en état d’ébriété seront refoulées, le tout dans un parcage visiteur cloisonné par des filets de protection. Le club anglais insiste sur le respect strict de ces consignes.

