Panique à l’OM : la prolongation d’une pépite se complique

L’OM est confronté à un dossier épineux en interne. Alors que la prolongation de Robinio Vaz est en bonne voie de prolongation, celle de Darryl Bakola suscite une vive inquiétude.

Mercato : L’OM en difficulté, la prolongation de Darryl Bakola s’enlise

L’Olympique de Marseille mise sur ces jeunes talents. Cette stratégie se confirme par la montée en puissance de Robinio Vaz. L’attaquant de 18 ans a enchainé de belles performances sur le terrain. Si bien que ses 4 buts inscrits en 13 matchs ont convaincu l’OM d’entamer des négociations pour prolonger son contrat.

Robinio Vaz n’est pas le seul Minot concerné par cette campagne de prolongation. Darryl Bakola en fait partie. L’Equipe le confirmé, les dirigeants marseillais négocient avec son entourage en vue d’étendre son bail qui expire en juin 2027. Sauf que le pessimisme gagne du terrain sur ce dossier.

À voir

Mercato : Discussions confirmées entre le PSG et Upamecano !

Lire aussi : OM : La vérité derrière la prolongation de Darryl Bakola

Contrairement à Robinio Vaz, Darryl Bakola ne montre jusqu’ici aucun empressement à signer un nouveau contrat à l’OM. Sa réticence serait liée à des promesses non tenues. Le jeune milieu offensif avait été retenu par sa direction en automne dernier, le privant de la Coupe du monde U20 au Chili. Il avait accepté cette décision sans broncher, en échange d’un temps de jeu significatif.

Frustré par son temps de jeu à Marseille

Hélas, Darryl Bakola voit ses attentes largement déçues. Il ne totalise 23 minutes de jeu depuis le début de la saison. Ce bilan famélique passe très mal perçu auprès de son entourage. Ce traitement inspirerait même au jeune joueur un sentiment de « découragement », indique le quotidien sportif.

Darryl Bakola envisage-t-il de quitter son club formateur ? On n’en est pas encore là, mais sa prolongation est loin d’être acquise. Les garanties sportives pèseront dans sa prise de décision. Roberto De Zerbi pourrait dissiper ses doutes en lui offre plus de temps de jeu. Au risque de le voir quitter le navire OM. Plusieurs clubs étrangers tenteraient déjà d’arracher sa signature.

Lire la suite sur l’Olympique de Marseille

Coup dur à l’OM : Un autre défenseur se blesse après Aguerd

À voir

Mercato OL : Une piste de Lyon en Liga se referme

OM : Aubameyang vide son sac sur ce transfert, avec regret !

Mercato : L’OM accélère, Benatia a une priorité surprise !