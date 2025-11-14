Ligue 2 : Horneland et l’ASSE frôlent la catastrophe

Eirik Horneland avoue que l’ASSE est passée très près d’une crise lors du match contre l’ESTAC à Troyes, samedi dernier.

Ligue 2 : L’ASSE s’offre l’ESTAC et rebondit

L’ASSE, avec 5 points de retard sur l’ES Troyes AC, était dans une position délicate avant d’affronter le club aubois, lors de la 14e journée de Ligue 2. Elle était sur une série de 4 défaites, dont 2 à domicile, en 6 matchs consécutifs. Mais les Verts ont su relever la tête lors du match crucial contre le leader de la Ligue 2. Ils sont allés décrocher une victoire contre l’ESTAC (3-2) au stade de l’Aube.

Lisez aussi : CdF : L’ASSE ne veut pas se faire surprendre par Quetigny

À voir

Mercato PSG : Enrique valide l’arrivée d’un crack anglais !

Les Stéphanois menaient même leur adversaire à ma mi-temps (3-0). Ils ont réussi l’exploit de faire chuter les Troyens pour la première fois cette saison sur leur terrain. Grâce à cette précieuse victoire, l’AS Saint-Etienne a conforté sa 3e place sur le podium et est revenu à 2 points du leader du championnat et à seulement un point de son dauphin.

Le coach de Saint-Etienne sauvé par la victoire contre Troyes

Revenu sur cette rencontre, Eirik Horneland assure que lui et son équipe ont évité une crise grâce à leur succès à Troyes. Il se serait retrouvé personnellement dans une situation plus fragile en cas de défaite. « Ce match contre Troyes était vraiment important pour nous. Si on l’avait perdu, la situation aurait été difficile », a-t-il avoué dans des propos rapportés par Evect.

Cependant, l’ASSE (26 points) n’est pas à l’abri du retour de ses adversaires directes dans la course vers la Ligue 1. Le Montpellier HSC (24 points), Pau FC (23 points) et le Stade de Reims (22 points) sont en embuscade et peuvent profiter du moindre faux pas des Stéphanois.

Horneland inquiet : « On reste toujours très fragiles… »

Avant les trois derniers matchs de la première moitié de la saison, Eirik Horneland a exprimé des inquiétudes. Il estime que son équipe a encore des faiblesses, notamment en défense, et reste de ce fait vulnérable. « On reste toujours très fragiles. J’espère qu’on arrivera à se défaire de cette fragilité et de cette timidité, c’est ce sur quoi on travaille », a-t-il souligné.

Face à l’AC Nancy, l’US Dunkerque et le SC Bastia, l’AS Saint-Etienne devra bonifier la victoire contre l’ESTAC, en réalisant une série. Pour ce faire, le technicien norvégien sait ce qu’il faut : la régularité et aussi la solidité. « On doit retrouver de la consistance dans nos prestations. On doit réellement progresser dans ce domaine et arriver à ce que ça devienne notre point fort […]. Il faut qu’on travaille plus sur la consistance », a-t-il indiqué.

Lire aussi sur l’ASSE :

Ligue 2 : Un énorme danger fonce sur l’ASSE !

À voir

Mercato : L’OM en danger, une pépite visée par des Saoudiens

ASSE : Horneland balance tout sur le cas Pierre Ekwah

ASSE : Horneland dévoile l’objectif en coupe de France