RC Strasbourg : La tension monte avant l’OM !

La tension monte d’un cran entre les dirigeants et les supporters du RC Strasbourg avant la rencontre face à l’Olympique de Marseille en ouverture de la 6e journée de Ligue 1.

RC Strasbourg : 4 groupes de supporters en grève totale !

Les quatre groupes de supporters du RC Strasbourg visés par les mesures du club ont annoncé, jeudi, une grève totale des encouragements. Dimanche, lors du choc face au Paris FC, certains fans n’avaient pas encouragé leurs joueurs. La grève, d’abord limitée aux quinze premières minutes depuis août 2024, s’est transformée en silence complet.

Lire aussi : RC Strasbourg-OM : Coup dur, De Zerbi enregistre 4 absents

À voir

FLASH: L’hécatombe continue au PSG avant le choc à Barcelone

Ce vendredi, contre l’Olympique de Marseille à la Meinau, les quatre groupes — Ultra Boys 90, Kop Ciel & Blanc, Fédération des supporters du Racing, Pariser Section — resteront muets toute la rencontre. Cette décision a été validée lundi, en assemblée générale. Deux présidents l’ont confirmée jeudi, lors d’une conférence de presse Dimanche à Paris, la banderole « Non à la multipropriété » avait été acceptée. Ce vendredi, seules deux banderoles passeront le contrôle : « Pour un Racing indépendant, populaire et différent » et « La liberté d’expression est un droit, pas un privilège ».

Lire aussi : RC Strasbourg-OM : Ambiance tendue, un boycott lancé !

Marc Keller, président du club, a réagi après l’annonce de la décision des groupes de supporters. « Tout en ayant entendu tous ceux d’entre vous qui appuyez pleinement le projet et qui avez exprimé votre gratitude et votre soutien, nous respectons aussi le fait que le football est source de passion et de débat, et que certains supporters auront toujours des avis différents. Cependant, nous pensons que c’est quand le stade tout entier la soutient, de la première à la dernière minute, que l’équipe est en mesure de donner le meilleur d’elle-même. Ce soutien est crucial pour que les joueurs restent pleinement concentrés sur la réussite des Bleu & Blanc. », a indiqué le club dans un communiqué.

À voir

OM : Medhi Benatia surprend avec son avis sur le Ballon d’Or

Lire aussi : OM : Une mauvaise nouvelle tombe avant le RC Strasbourg

En conférence de presse, l’entraîneur du RC Strasbourg, Liam Rosenior, a appelé au calme. Les Alsaciens ont besoin du douzième homme pour battre l’Olympique de Marseille. « Je respecte leur opinion, je sais qu’ils aiment le club plus que personne. C’est une décision de passion et d’amour. La seule chose que je demande, c’est que tous les autres supporters chantent et nous encouragent. On en aura besoin. Les Ultras sont libres de revendiquer ce qu’ils veulent, mais j’en appelle au reste du stade. », a-t-il dit.