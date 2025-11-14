FC Nantes : Nouveau coup dur pour Luis Castro !

Le tacticien du FC Nantes, Luis Castro enregistre une autre mauvaise nouvelle. Un autre joueur a contracté une blessure pendant ce rassemblement international.

FC Nantes : Louis Leroux forfait avec les Espoirs pour cause de blessure

Coup dur pour Louis Leroux, milieu de terrain du FC Nantes. Il est out pour le rassemblement de l’Équipe de France Espoirs. Il a contracté une blessure mercredi matin, lors d’un entraînement. Le jeune joueur de 21 ans a ressenti une douleur à la cuisse. Les examens médicaux, réalisés par le staff des Bleuets, ont confirmé une gêne musculaire à la cuisse. Louis Leroux doit désormais observer une période de repos, indispensable pour éviter toute aggravation.

Le sélectionneur Gérald Baticle a décidé de le renvoyer à Nantes. Le jeune crack nantais ne pourra donc pas disputer les deux prochains chocs. Les Bleuets attendent de pied ferme la Suisse ce vendredi 14 novembre à Lausanne. Le lundi 17 novembre, ils vont accueillir les Îles Féroé à Grenoble.

À voir

Mercato : L’OM en danger, une pépite visée par des Saoudiens

Lire aussi : Mercato FC Nantes : Un serial buteur congolais attendu à Nantes ?

C’est un terrible coup dur pour Luis Castro. Le tacticien portugais enregistre trop de forfaits ces dernières semaines. Herba Guirassy est aussi touché et a fait son retour à Nantes. Et voilà un autre cadre à l’infirmerie. Or, c’est Louis Leroux qui est repositionné en défense depuis quelques semaines à cause des blessures.

Lire la suite sur le FC Nantes

FC Nantes : Terrible coup dur pour Luis Castro !

Mercato FC Nantes : Kita vise un top joueur en Grèce !

À voir

Ligue 2 : Horneland et l’ASSE frôlent la catastrophe

FC Nantes : Kita lâche un super crack !