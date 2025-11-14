Mercato PSG : Enrique valide l’arrivée d’un crack anglais !

Toujours à l’affût sur le marché des transferts pour attirer de jeunes talents prometteurs, le PSG serait sur les traces d’un crack anglais. Un dossier validé en interne par Luis Enrique, l’entraîneur du club de la capitale.

Mercato : Le PSG craque pour un milieu de Crystal Palace

Outre Daniel Munoz, latéral droit colombien de 29 ans, un autre joueur de Crystal Palace serait aussi sur les tablettes de Luis Campos. Le conseiller sportif du PSG placerait notamment ses pions pour des recrues qui pourraient débarquer l’été prochain. Dans cette optique, Adam Wharton intéresserait le Paris SG.

Lisez aussi : Mercato : Discussions confirmées entre le PSG et Upamecano !

À voir

Panique à l’OM : la prolongation d’une pépite se complique

Désireux de recruter un nouvel élément au milieu de terrain, le club de la capitale apprécierait le profil de l’international anglais de 21 ans. D’après les informations de TBR Football, les décideurs de Crystal Palace sont conscients que garder Adam Wharton ne sera pas une tâche aisée. Surtout qu’en dehors du Paris SG, le Real Madrid et le Bayern Munich seraient aussi sur les rangs pour récupérer le natif de Blackburn.

De leur côté, les Eagles entendent bien se battre pour garder Wharton et ne négocieront pas en-dessous de 60 millions d’euros. Aux dernières nouvelles, un cador de Premier League serait prêt à faire sauter la banque dans ce dossier dès cet hiver.

Chelsea à fond sur Adam Wharton

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2029, Adam Wharton pourrait être l’un des gros tubes du prochain mercato hivernal. Révélation de la saison en Premier League, le jeune milieu défensif fait rêver d’autres clubs anglais. Récemment, les médias ont évoqué une offensive à venir de Liverpool pour le numéro 20 de Crystal Palace.

Lisez aussi : Mercato PSG : Un top joueur à 80M€ arrive

À voir

Mercato Stade Rennais : Nathan De Cat attendu à Rennes cet hiver ?

Les Reds veulent le signer cet hiver et serait prêt à mettre les 60 millions d’euros réclamés par les pensionnaires de Selhurst Park. Mais selon les dernières nouvelles relayées par TBR Football, Chelsea compte passer la vitesse supérieure pour s’offrir les services d’Adam Wharton dès l’ouverture du marché des transferts de janvier. Pour doubler la concurrence, les Blues penseraient à une offre de 90 millions d’euros. Le Paris Saint-Germain est donc prévenu.