Mercato Stade Rennais : Nathan De Cat attendu à Rennes cet hiver ?

Les dirigeants du Stade Rennais ciblent le jeune milieu de terrain belge, Nathan De Cat pour le prochain mercato hivernal. Des géants allemands jouent les trouble-fêtes.

Le Stade Rennais fouille déjà un peu partout pour le prochain mercato hivernal. Le club veut renforcer son milieu, et le directeur sportif, Loïc Désiré fixe son attention sur un nom précis : Nathan De Cat. Un profil jeune, technique, déjà très observé. Mais le dossier est lourd et surtout complexe.

Le milieu d’Anderlecht, 17 ans seulement, affole l’Europe. Selon Florian Plettenberg, le Bayern Munich de Vincent Kompany se positionne, clairement. Dortmund aussi. Deux géants allemands qui pourraient gâcher les plans du SRFC. Anderlecht ne veut pas perdre sa pépite et tente alors de prolonger son contrat qui file jusqu’en 2027.

De Cat a la force dans les jambes. La pépite belge montre de très belles qualités. Pour le Mondial U17, il a été appelé. En championnat, il compte déjà 14 matches, un but, une passe décisive. Une valeur estimée à 7 millions d’euros, selon Transfertmarkt. Pas étonnant que les clubs s’agitent.

Anderlecht accélère pour blinder son joyau avant qu’une offre étrangère n’emporte tout. De Cat, lui, écoute : il se sent bien à Bruxelles, il joue, il progresse sous Besnik Hasi. Pas besoin d’aller vite, pense-t-il. Son entourage valide cette décision. Le Stade Rennais va souffrir avant de déloger cette pépite.

