Mercato : L’OM en danger, une pépite visée par des Saoudiens

L’OM risque de perdre l’une de ses pépites très convoitées. Darryl Bakola, qui refuse jusqu’ici de prolonger à Marseille, est visé par une offre venue de l’Arabie saoudite.

Mercato OM : L’Arabie saoudite dégaine pour Darryl Bakola

L’Olympique de Marseille adopte clairement une nouvelle stratégie en misant sur de jeunes pousses. Bilal Nadir et la sensation Robinio Vaz confirment cette nouvelle approche. Darryl Bakola est lui-aussi considéré comme un talent d’avenir sur lequel l’OM peut compter. Le milieu offensif de 17 ans fait partie de la génération que la direction phocéenne cherche impérativement à sécuriser.

Sauf que les négociations pour étendre son bail expirant en juin 2027 sont particulièrement complexes. Darryl Bakola n’est pas vraiment pressé de signer un nouveau bail à l’OM. Son faible temps de jeu (24 minutes en Ligue 1) ne l’incite pas vraiment à prolonger. Les promesses non tenues pèsent aussi dans sa prise de décision. Cette situation a rapidement alerté ses prétendants.

L’Equipe indique en effet qu’un club saoudien est passé à l’offensive en vue d’arracher sa signature. Cette écurie, dont l’identité n’a pas fuité, aurait même formulé une offre ferme à l’entourage de Bakola en toute fin de mercato estival. Cette proposition, même si elle n’a pas été concluante, montre à quel point le jeune joueur est convoité.

L’Eintracht Francfort en embuscade

L’OM peut donc craindre de voir partir son jeune talent pour des raisons financières. L’Arabie Saoudite n’est pas le seul danger pour Marseille. Des gros clubs étrangers se récemment sont renseignés sur Darryl Bakol, avec l’Eintracht Francfort en tête de liste. Le club allemand surveille de très près la progression et l’état d’esprit du jeune milieu, en vue d’un possible transfert dès cet hiver.

Reste à savoir si toutes ces offensives pousseront le Minot à quitter le navire OM. Rien n’est sûr. Des garanties sportives de Roberto De Zerbi pourraient encore le convaincre de prolonger son aventure à Marseille. Dans le cas, un possible départ prendrait de l’ampleur.

