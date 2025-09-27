RC Strasbourg vs OM :  Rosenior crie au scandale arbitral

Le technicien du RC Strasbourg, Liam Rosenior est en colère après la défaite face à l’OM. Le coach critique vertement les décisions arbitrales.

RC Strasbourg vs OM : Rosenior fulmine contre l’arbitre

Le RC Strasbourg s’incline face à l’OM (2-1) en ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Le technicien alsacien, Rosenior vise l’arbitre Jérémie Pignard. Pour lui, Aguerd aurait dû recevoir un second jaune. La faute ? Un accrochage sur Emegha, lancé vers le but. Pourtant, c’est l’attaquant strasbourgeois qui a été sanctionné, au début de la seconde période.

Le coach anglais proteste. Il voit Aguerd fautif le premier. Il répète qu’Emegha partait seul. Il reconnaît ne pas avoir revu l’action, mais insiste qu’elle méritait un second jaune. Pour Rosenior, ce moment a pesé lourd contre son équipe. Déjà contre Monaco (3-2, le 31 août), il avait subi une décision discutable.

Rebelote contre Marseille. « Le Marseillais semble faire faute en premier, a réagi le coach anglais. Emegha partait seul au but. Je n’ai pas revu l’action, mais pour moi cela méritait un second jaune pour Aguerd. C’est un moment clé. On perd à Monaco et contre l’OM, avec deux décisions litigieuses contre nous. Et puis, j’ai surtout été très énervé quand l’arbitre n’a pas arrêté le jeu alors que Joaquin Panichelli était au sol, touché à la tête. Il était KO. La santé des joueurs doit passer avant tout », lâche Rosenior, très furieux.

Sur la touche, il déborde d’agacement. Lui aussi frôle l’exclusion.