Champions League: Le PSG arrive, alerte maximale à Barcelone

Pour la deuxième journée de la Ligue des Champions, le Barça reçoit le PSG ce mercredi à 21 heures. Une rencontre à haut risque qui place la capitale catalane en alerte maximale.

Barça – PSG : La police met Barcelone sous siège !

Le Paris Saint-Germain s’est envolé ce mardi matin pour l’Espagne, à la veille de son choc de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions face au FC Barcelone, à l’Estadi Olimpic Lluis Companys. Après sa large victoire de la première journée contre l’Atalanta Bergame (4-0), le PSG se déplace en territoire catalan avec un groupe privé de Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Marquinhos et Khvicha Kvaratskhelia, tous blessés et forfaits pour ce match. Vers 12h40, la délégation du PSG a atterri à Barcelone.

Luis Enrique et ses joueurs se sont ensuite dirigés vers leur hôtel, où de nombreux supporters étaient venus les accueillir, avant de prendre la direction de Montjuic en fin de journée. Selon la presse locale, ce choc entre les Blaugranas et les Parisiens va être tendu dans le stade, mais aussi dans la ville de Barcelone. Les Rouge et Bleu ayant fait le déplacement avec une grosse cohorte de supporters.

D’après le journaliste Bruno Salomon, ils sont au nombre de 2600 les fans du PSG qui sont attendus à Montjuic et la police redoute de violents affrontements. Dans le viseur : le Collectif Ultra Paris, dont le bus sera suivi de Paris à Barcelone comme une véritable opération militaire.

D’après le quotidien Sport, l’objectif est d’éviter toute rencontre entre supporters parisiens et blaugranas à Barcelone dans la ville avant le choc entre les deux équipes. En ce sens, le dispositif policier sera renforcé et un parcours différent sera mis en place pour que cela ne se produise pas. Itinéraire spécial, forces de l’ordre mobilisées en masse : Barcelone redoute un cocktail explosif.