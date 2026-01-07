Mercato PSG : Deux départs se confirment en défense

Le PSG prépare déjà le prochain mercato estival. En coulisses, la défense parisienne pourrait connaître un sérieux lifting à l’issue de la saison, avec deux dossiers qui avancent à pas feutrés mais décidés.

Mercato PSG : Beraldo, promesse ternie et avenir suspendu

Arrivé avec l’étiquette d’un pari d’avenir, Lucas Beraldo n’a jamais totalement trouvé sa place dans l’arrière-garde parisienne. Trop tendre, parfois dépassé, le Brésilien de 22 ans peine à convaincre un staff exigeant et un Parc rarement indulgent. Paris n’a pourtant pas fermé la porte à une continuité… à condition que le joueur élève son niveau. Mais le marché, lui, s’agite. En Turquie, Fenerbahçe s’est positionné avec une offre de prêt assortie d’une option d’achat.

Insuffisant pour le PSG, qui valorise encore son défenseur à plus de 20 millions d’euros. Beraldo, lucide, observe sans se précipiter, peu emballé à l’idée de quitter un club de premier plan pour un projet jugé secondaire. Son départ cet hiver semble compromis, mais l’été prochain pourrait acter une séparation devenue presque logique. À Paris, on ne vit jamais longtemps sur des promesses.

Lucas Hernandez, la fin d’un cycle ?

L’autre dossier brûlant se nomme Lucas Hernandez. Recruté pour incarner l’expérience et le caractère, le champion du monde donne aujourd’hui le sentiment d’être sur une pente descendante. Les blessures, le rythme, le temps qui passe : autant de signaux qui interrogent la direction sportive. En interne, son avenir fait débat.

Le Paris SG réfléchit déjà à un renouvellement profond de sa défense, avec des profils plus dynamiques et tournés vers l’avenir. Tomas Araujo, Ousmane Diomande ou Dayot Upamecano figurent parmi les pistes étudiées. À Paris, le mercato est rarement un simple jeu de chaises musicales. C’est souvent une mue stratégique. Et cet été, la défense pourrait bien changer de visage.

