OM : Un départ choc à 20M€ déjà dans les tuyaux !

À l’OM, le mercato d’hiver n’est jamais un long fleuve tranquille. Et janvier 2026 pourrait encore offrir un scénario inattendu, entre audace sportive et calcul économique assumé.

L’OM, fidèle à sa réputation d’agitation hivernale

À l’Olympique de Marseille, l’immobilisme n’a jamais été une option. Saison après saison, le club phocéen a pris l’habitude de bousculer ses effectifs en plein hiver, quitte à surprendre supporters et observateurs. Janvier 2026 s’annonce dans cette même veine, avec des pistes multiples et un climat d’incertitude soigneusement entretenu.

Lire aussi : De Zerbi fait une grande annonce sur Facundo Medina

À voir

Mercato ASSE : Saint-Étienne va toucher un joli pactole

Ces dernières années, la direction marseillaise a souvent frappé vite, parfois fort. Le départ d’Adrien Rabiot avait ainsi précipité l’arrivée express d’Arthur Vermeeren, symbole d’un Olympique de Marseille réactif, parfois imprévisible, mais rarement passif sur le marché.

Mercato OM : Facundo Medina, déjà sur le départ ?

L’histoire récente rappelle que l’Olympique de Marseille n’hésite pas à trancher dans le vif. Elye Wahi en est l’exemple le plus parlant. Arrivé à prix d’or de Lens à l’été 2024, l’attaquant était censé incarner l’avenir offensif du club. Quelques mois plus tard, le projet a déjà changé de cap. Direction Francfort, pour un montant quasi équivalent. Une opération comptable propre, mais sportivement déroutante, qui a laissé un parfum d’inachevé sur la Canebière.

Le scénario pourrait se répéter avec Facundo Medina. Selon la presse argentine, River Plate rêve déjà de rapatrier le défenseur central, recruté seulement l’été dernier par Marseille. Un intérêt appuyé, doublé d’une capacité financière réelle. Estimé à 20 millions d’euros par Transfermarkt, Medina représente une opportunité de plus-value rapide. À Marseille, le cœur balance souvent entre ambition sportive et équilibre économique. Et l’hiver pourrait, une fois encore, trancher.

Lire aussi sur Marseille :

Mercato : 3M€ ! Un jackpot tombé du ciel pour Marseille

Trophée des Champions : Les armes du PSG pour manger Marseille

À voir

PSG-OM : Grosse surprise en vue du Trophée des Champions !

Mercato : Après Robinio Vaz, un autre départ en attaque