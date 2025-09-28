PSG : Les dernières nouvelles de Vitinha et Kvaratskhelia !

La victoire face à l’AJ Auxerre a encore été marquée par de nouvelles blessures au sein de l’effectif du PSG avec Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia, à quelques jours du choc de Ligue des Champions contre le Barça. Voici les dernières nouvelles des deux protégés de Luis Enrique.

Diagnostic repoussé pour Vitinha et Kvaratskhelia

Nouveau match et nouvelle inquiétude au Paris Saint-Germain. Ce samedi soir face à l’AJ Auxerre, à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1, Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia ont été remplacés en cours de jeu par Luis Enrique.

Une potentielle nouvelle catastrophe, alors que le PSG se déplace à Barcelone le mercredi prochain dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. À la fin du match, l’entraîneur parisien s’est montré flou concernant la situation exacte de ses deux joueurs.

« Vitinha ? On a fait le changement, car il a senti quelques problèmes. Je ne sais pas. Mais on ne veut prendre aucun risque. Je ne peux rien vous dire. Il faut attendre les résultats de demain. Mais c’est normal. Il faut rester tranquilles, on cherche à surmonter ça avec la force de l’équipe et des supporters.

Et l’entrée de Titis. Je ne peux rien dire. Ce n’est pas du positif, mais il faut attendre le staff médical demain ou après demain pour savoir quel type de blessure ils ont », a déclaré Luis Enrique en conférence de presse.

À quelques jours du choc face au FC Barcelone, le technicien espagnol espère bien pouvoir compter sur le milieu de terrain portugais et l’attaquant géorgien le mercredi prochain, mais il va falloir être patient avant d’être fixé sur leur sort.

Examens médicaux prévus lundi

En effet, alors que l’inquiétude grandit parmi les supporters du PSG, une importante précision est tombée ce dimanche après-midi. D’après les renseignements obtenus par le journaliste Arthur Perrot, aucun diagnostic officiel n’est prévu pour cette journée concernant l’état de santé de Vitinha et Khvicha et Kvaratskhelia. Le spécialiste de RMC Sport explique que les hommes de Luis Enrique bénéficient d’une journée de repos ce jour et les examens médicaux des deux joueurs sont programmés pour lundi.

« Les examens médicaux de Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia sont programmés demain. Jour totalement « OFF » aujourd’hui pour le groupe parisien », écrit Arthur Perrot sur Twitter. Il faudra donc patienter encore 24 heures pour connaître la gravité des blessures de Vitinha et Khvicha Kvaratskhelia. Le suspense reste entier à quelques jours du choc européen entre le Barça et le Paris SG.