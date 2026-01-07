Mercato PSG : Un gros dossier veut tomber à l’eau !

Le divorce se précise entre Ousmane Dembélé et le PSG. L’international français n’a pas encore donné son feu vert pour parapher un nouveau bail.

Le PSG est en danger pour l’un de ses prolifiques attaquants. Depuis quelques jours, le dossier Ousmane Dembélé se complique sérieusement au Paris Saint-Germain. Les dirigeants parisiens sont chauds pour prolonger son bail, mais les discussions stagnent notamment à cause du salaire de l’attaquant tricolore.

La relation entre le PSG et son Ballon d’Or 2025 semble avoir atteint un moment charnière. Selon des sources proches du club, Dembélé réclamerait une revalorisation à la hauteur de son nouveau statut. Une exigence jugée excessive par la direction parisienne, qui refuse de s’aligner sur les montants demandés.

Ce désaccord a rapidement bloqué les discussions. En interne, le PSG campe sur une ligne claire : un plafond salarial strict, destiné à préserver l’équilibre financier et la cohésion du vestiaire. Céder aux demandes de Dembélé reviendrait à remettre en cause ce principe capital.

Dans ce contexte, l’hypothèse d’un départ circule. D’autant que les performances récentes du joueur interrogent : rendement en baisse, condition physique incertaine. Autant de facteurs qui alimentent le doute. Ousmane Dembélé pourrait donc plier ses bagages plus tôt que prévu.

