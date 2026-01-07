PSG-OM : Grosse surprise en vue du Trophée des Champions !

Le Classique entre le PSG-OM n’a pas encore débuté que le Trophée des Champions réserve déjà son lot d’étonnements. Entre un arbitre inattendu et une affiche délocalisée au Koweït, Paris et Marseille s’avancent dans un contexte aussi inédit qu’électrique.

PSG-OM : Thomas Léonard, l’arbitre que personne n’attendait

C’est une désignation qui a fait lever bien des sourcils. Pour diriger le PSG-OM du Trophée des Champions, la LFP a opté pour Thomas Léonard, loin des noms habituellement associés aux grands rendez-vous hexagonaux. Ni Brisard, ni Turpin, ni Letexier : un choix audacieux, presque déroutant, pour un Classique toujours sous haute tension. À 44 ans, Thomas Léonard n’est pourtant pas un novice.

Avec 146 matches de Ligue 1 au compteur, l’homme connaît les exigences du très haut niveau. Mais il s’agira de son tout premier PSG-OM, une grande première qui ajoutera une pression supplémentaire à une affiche déjà brûlante. Assisté par Huseyin Ocak et Ludovic Reyes, avec la VAR confiée à Bastien Dechepy et Julien Schmitt, l’arbitrage sera scruté à la loupe, comme toujours.

Un Classique à Koweït City sous regards marseillais

Autre singularité de ce Trophée des Champions : sa délocalisation à Koweït City, au stade Jaber Al-Ahmad International. Une enceinte de 60 000 places qui ne devrait pas afficher complet, malgré l’attrait d’un PSG-OM inédit hors d’Europe. Le club parisien a d’ailleurs annulé son pack supporters à 800 euros, signe d’un engouement mesuré.

Côté marseillais, en revanche, la flamme demeure. Une centaine de supporters de l’OM, notamment issus du fan club des « Olympiens de Dubaï », feront le déplacement pour pousser les hommes de Roberto De Zerbi. Même à des milliers de kilomètres du Vélodrome, le Classique reste une affaire de passion, d’orgueil… et parfois de surprise.

