Mercato Stade Rennais : Une offre tombe pour Mahamadou Nagida

Le jeune roc du Stade Rennais, Mahamadou Nagida pourrait prendre la direction de la Ligue 2 dans les prochaines semaines. Une offre tombe pour le Camerounais.

Mercato Stade Rennais : Mahamadou Nagida vers un départ en Ligue 2 ?

L’avenir de Mahamadou Nagida au Stade Rennais pourrait s’écrire loin de la Bretagne dès cet hiver. Le Lion Indomptable manque de temps de jeu à cause de la rude concurrence au sein de l’équipe entraînée par Habib Beye. Il envisage donc un départ temporaire afin de relancer sa progression.

Depuis le début de cette saison, le jeune latéral gauche camerounais a fait cinq apparitions avec les Rouge et Noir. Actuellement engagé avec le Cameroun à la CAN (8 sélections), il ne digère plus la situation qu’il traverse à Rennes. Ce qui pousse son entourage à étudier des solutions. Avant la fermeture du marché des transferts, les dirigeants bretons vont sceller son sort.

Selon Ouest-France, Mahamadou Nagida disposerait d’une piste sérieuse en Ligue 2. Le Mans serait intéressé par son profil et des discussions auraient été engagées entre les deux clubs autour d’un prêt de six mois, sans option d’achat. Sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2029, le natif de Douala pourrait ainsi gagner du temps de jeu avant de revenir plus aguerri.

