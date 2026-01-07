Mercato ASSE : Saint-Étienne va toucher un joli pactole

L’ASSE est déjà active sur le mercato d’hiver avec des mouvements, mais pourrait empocher un joli chèque venu d’ailleurs. Beres Owusu pourrait, en effet, rapporter gros à Saint-Etienne. Le jeune défenseur ghanéen, actuellement en Autriche, attire déjà les regards de plusieurs clubs européens.

Mercato ASSE : Owusu séduit l’Autriche

Prêté au Grazer AK depuis août dernier, Beres Owusu n’a pas tardé à s’imposer comme un élément clé de la défense autrichienne. À seulement 22 ans, le défenseur ghanéen a su combiner solidité défensive et relance propre, séduisant entraîneurs et supporters. Les prestations de l’ancien stéphanois n’ont pas échappé aux dirigeants du Grazer AK, qui envisagent désormais de lever l’option d’achat de 250 000 euros intégrée dans son prêt.

L’opération semble gagnante pour tous : Owusu poursuit sa progression dans un championnat compétitif, tandis que l’AS Saint-Etienne pourrait toucher une indemnité intéressante. Ce prêt transformé en transfert définitif, même à faible coût initial, laisse présager un futur financièrement avantageux pour le club ligérien.

Une revente lucrative en vue

Mais le Grazer AK ne compte pas garder longtemps le jeune talent. Selon Sky Sport Austria, le club autrichien pourrait rapidement revendre Owusu après avoir levé l’option d’achat, tout en espérant réaliser une plus-value substantielle. Un prêt retour jusqu’à l’été pourrait même être négocié pour permettre au joueur de finir la saison dans son club actuel tout en préparant son transfert vers un championnat plus huppé.

Cette stratégie, audacieuse mais logique dans le football moderne, pourrait transformer une simple option d’achat modeste en véritable pactole pour Saint-Étienne. Le parcours impressionnant d’Owusu n’est pas passé inaperçu en Europe. LASK et Rapid Vienne en Autriche, mais aussi Anderlecht et le FC Anvers en Belgique, suivent de près le défenseur.

Ces clubs voient en lui un joueur capable de renforcer leur défense immédiatement, mais aussi de devenir une pépite valorisable dans les prochaines saisons. Pour l’ASSE, cette situation représente une aubaine : non seulement le club pourrait empocher une belle somme, mais il met également en lumière sa capacité à révéler de jeunes talents sur la scène européenne.

