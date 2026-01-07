Mercato OM : Le gros dossier de l’hiver est déjà clos !

L’OM peut souffler alors que le mercato d’hiver vient d’ouvrir ses portes. Pierre-Emile Højbjerg restera bien au Vélodrome cet hiver. Les rumeurs de transfert se sont éteintes, ce qui confirme la volonté du club et de son entraîneur de conserver l’un de ses piliers.

Højbjerg, un pilier devenu indispensable pour l’OM

Arrivé à l’OM à l’été 2024 pour près de 15 millions d’euros, Pierre-Emile Højbjerg s’est rapidement imposé comme l’un des leaders incontestés de l’équipe. Ses performances constantes et son rôle central au milieu ont fait taire les doutes sur son adaptation à la Ligue 1.

Le départ d’Adrien Rabiot n’a fait que renforcer sa place dans l’effectif. Avec autorité et charisme, il incarne désormais l’âme de l’équipe. Ses coéquipiers et le staff technique saluent sa régularité et sa capacité à porter le collectif dans les moments difficiles.

Mercato : De Zerbi met fin aux spéculations autour de Højbjerg

Roberto De Zerbi, interrogé en décembre par SportItalia, n’a laissé aucun doute sur l’avenir de son vice-capitaine : « C’est un de mes éléments les plus fidèles. Il est vice-capitaine, c’est le joueur qui a le plus de personnalité et de charisme. Je ne pense pas qu’il partira », s’est-il rassuré.

Cette fermeté a semble-t-il refroidi la Juventus, intéressée par le milieu danois. Selon Gianluca Di Marzio, le club turinois a finalement choisi de se tourner vers Guido Rodriguez de West Ham, abandonnant ses espoirs de recruter Højbjerg. Une victoire stratégique pour Marseille qui sécurise ainsi son hiver et garde l’un de ses joueurs les plus influents.

