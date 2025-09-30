Ligue des champions : L’OM corrige l’Ajax et se relance

L’OM s’est relancé en Ligue des champions, ce mardi, grâce sa brillante victoire contre l’Ajax Amsterdam, au Vélodrome (4-0).

OM-Ajax (4-0) : Marseille prend 3 points et refait son retard

L’équipe de l’OM s’est bien relevée de sa défaite contre le Real Madrid lors de la première journée de la phade de qualification de la Ligue des Champions. Elle a remporté une précieuse victoire face à l’Ajax Amsterdam (4-0) dans un stade Vélodrome bouillant.

La recrue brsilienne, Igor Paixao, a ouvert la voie du succès aux Phocéens en inscrivant rapidement deux premiers buts (6e et 12e minutes). Mason Greenwood a corsé l’addition à la 26e minute. Pierre-Emeric Aubameyang et également contribué à la large victoire de l’Olympique de Marseille, il est l’auteur du quatrième but (52e), en plus de deux passes décisives délivrées.

À voir

INFO : Dimitri Payet en pourparlers pour un retour à l’OM ?

Cette victoire et les trois points empochés permettent à l’équipe de Roberto De Zerbi de se relancer dans la compétition. L’OM réussi par la même occasion à reléguer un concurrent direct à distance. En effet, le club néerlandais avait perdu aussi son premier match face à l’Inter Milan à Amsterdam (0-2).

Dans trois semaines, Marseille affrontera le Sporting Portugal à Lisbonne, lors de la 3e journée de la Ligue des Champions, précisément le 22 octobre.