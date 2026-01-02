Mercato OM : Deux obstacles entre Robinio Vaz et Strasbourg

Le RC Strasbourg ambitionne de profiter du désaccord entre Robinio Vaz et la direction de l’OM pour l’attirer ses rangs. Mais deux barrières freinent un tel deal.

Mercato OM : Robinio Vaz freiné par un possible changement de coach à Strasbourg

La prolongation de Robinio Vaz à l’Olympique de Marseille est sérieusement compromise. L’attaquant de 18 ans exigerait un gros salaire que la direction de l’OM refuse de lui accorder. Ce désaccord entre les deux parties pourrait profiter à d’autres courtisans, comme Arsenal ou encore Brentford.

Le RC Strasbourg aurait aussi entamé des tractations pour attirer Robinio Vaz dans ses filets. Cette approche n’a pas vraiment été déclinée par l’entourage du joueur. Sauf que deux obstacles freinent la réalisation d’un tel deal. Le premier frein est lié à la galaxie BlueCo, comme l’indique Le But.

Le consortium américain utilise visiblement le club alsacien comme une succursale de Chelsea. Le jeune Mamadou Sarr a rejoint les Blues l’été dernier. Emmanuel Emegha devrait lui-aussi suivre le même chemin au terme de la saison. L’entraîneur de RSCA, Liam Rosenior, est également proche de Chelsea en remplacement d’Enzo Marseca.

Le vestiaire alsacien n’a pas digéré ses provocations

Ce possible changement d’entraîneur en Alsace suscite sans doute quelques craintes chez Robinio Vaz. Car l’idée de rejoindre un projet dont le coach pourrait s’en aller représente un risque sportif non négligeable. Le jeune buteur devra peser l’attrait d’un salaire revalorisé et l’incertitude technique.

Le second obstacle est d’ordre relationnel. Le vestiaire du RCSA n’a pas oublié l’attitude de Robinio Vaz lors de la victoire de l’OM à la Meinau (1-2) en septembre dernier. Sa provocation sur au but victorieux d’Amir Murillo avait exaspéré les Alsaciens. Cette tension latente complique sa venue au sein en Alsace.

Quoi qu’il en soit, rien n’est encore joué dans ce dossier. Robinio Vaz n’exclut pas de rester à l’OM malgré les différentes sollicitations. Son affection pour l’Olympique de Marseille fait planer un véritable suspense sur l’issue de ce feuilleton.

