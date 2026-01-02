ASSE : Mauvaises nouvelles à Saint-Etienne avant le Mans

L’ASSE n’est toujours pas au complet pour son premier match en 2026. Eirik Horneland a déclaré 4 joueurs forfaits, en plus de 2 suspendus, pour le match contre le Mans SC, samedi.

ASSE : Annan, Ferreira, Duffus et Bernauer indisponibles

Diminuée par de nombreuses blessures pendant la première moitié de la saison, l’ASSE n’est pas encore guérie. Elle traîne des blessés dans la nouvelle année 2026. Eirik Horneland a annoncé le forfait de quatre joueurs de son effectif, lors de la conférence de presse d’avant-match, ce vendredi.

Ebenezer Annan, Joao Ferreira, Joshua Duffus et Maxime Bernauer sont à l’infirmerie et indisponibles. Quant à Mahmoud Jaber et Augustine Boakye, ils sont suspendus pour le match de la 18e journée de Ligue 2 au Mans (20h).

ASSE : Jaber et Boakye suspendus contre le Mans FC

L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne peut en revanche compter sur le retour de Chico Lamba et Aïmen Moueffek dans le collectif. Ils se sont entraînés normalement cette semaine, mais ils restent encore incertains. « On va voir s’ils intègrent le groupe auquel prétend également Djylian N’Guessan », a indiqué Eirik Horneland.

Horneland attend une réponse de Saint-Etienne au Mans

Restés sur une défaite contre l’USL Dunkerque (2-1) et un match nul face au SC Bastia, la lanterne rouge de Ligue 2, les Verts v doivent réagir immédiatement, afin de rester en course pour la remontée en Ligue 1.

À voir

Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita boucle un gros dossier !

Lisez aussi : ASSE : Avant la phase retour, Horneland annonce la couleur

« Ne pas avoir remporté notre dernière rencontre de championnat face à Bastia nous met sous pression. On se doit de faire mieux en termes de résultats, mais d’abord de contenus », a déclaré le coach de l’ASSE.

Les Verts s’étaient inclinés face aux Mans FC à à Geoffroy-Guichard (2-3), lors du match aller. Eirik Horneland espère donc une réaction de ses joueurs au stade Marie-Marvingt. « Le Mans est sur une série impressionnante et s’affirme au fil des journées. C’est une équipe contre laquelle on s’est inclinés à domicile. On se doit de répondre », a-t-il demandé aux Verts.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Les besoins de Horneland pour l’hiver

À voir

Mercato : Un crack marocain veut retrouver Hakimi au PSG !

ASSE : L’énorme aveu de Maxime Bernauer

ASSE : Il s’en va et révèle pourquoi il a tourné dos à Saint-Étienne