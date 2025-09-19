Polémique Real – OM : La réponse qui va choquer à Marseille

Battu 2-1 au Santiago Bernabéu, l’OM a quitté Madrid avec la rage au ventre. La polémique sur le second penalty accordé aux Espagnols a embrasé les débats, et la réaction venue de Barcelone risque de faire bondir tout Marseille.

Scandale sur penalty entre le Real Madrid et l’OM

Le premier penalty concédé par Geoffrey Kondogbia sur Rodrygo n’a souffert d’aucune contestation. Mais le second, provoqué par une main de Facundo Medina, a mis le feu aux poudres. Sur Canal +, Samir Nasri n’a pas mâché ses mots : « On aurait dit que je suis chauvin, pour moi, il n’y a jamais penalty. Il tacle, c’est sa main, on ne siffle pas pour ça. (…) J’aimerais bien écouter les explications de l’arbitre pour savoir pourquoi il siffle penalty », a-t-il lâché.

Cette décision arbitrale a lourdement pesé sur le résultat final. Kylian Mbappé, impitoyable face à son ancien rival de Ligue 1, a transformé les deux tentatives, privant l’OM d’un résultat prestigieux. Pour les supporters marseillais, ce coup du sort laisse un goût amer, et renforce l’éternelle suspicion autour des décisions favorables au Real Madrid.

La réplique inattendue de Javier Puado à Marseille

Alors que la polémique enflait en France, Javier Puado a apporté un contre-discours tranchant. Le capitaine de l’Espanyol Barcelone, qui s’apprête à affronter le Real, a estimé que tout cela n’avait rien d’illogique. « Le Real Madrid obtient des penalties ? Ils en obtiennent beaucoup parce qu’ils sont très bons. Ils ont des joueurs qui dribblent beaucoup et qui atteignent la surface adverse, c’est donc normal », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Un avis qui risque de faire grincer des dents à Marseille. Là où les Phocéens voient une injustice, Puado y lit simplement le talent madrilène. Cette différence d’interprétation illustre à quel point les penaltys du Real Madrid divisent le monde du football : scandale pour certains, logique sportive pour d’autres.

Une défaite frustrante et un parfum d’injustice

Pour l’Olympique de Marseille, cette soirée madrilène restera celle des regrets. Les hommes de Roberto De Zerbi avaient livré une prestation courageuse, mais se sont heurtés à la froide efficacité d’un Real Madrid clinique, porté par Mbappé. Au-delà du score, c’est bien l’arbitrage qui restera le sujet brûlant côté marseillais.

Marseille devra pourtant vite tourner la page : la Ligue des Champions n’attend pas. Mais dans les travées du Vélodrome, la réplique de Javier Puado risque de résonner longtemps, et alimenter un sentiment d’injustice tenace.