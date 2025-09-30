INFO : Dimitri Payet en pourparlers pour un retour à l’OM ?

Libre de tout contrat, Dimitri Payet est actuellement au cœur de diverses spéculations. Sa récente rencontre avec le président Pablo Longoria relance l’idée d’un retour à l’OM. Sachant qu’il dispose clause spéciale à Marseille.

OM : Dimitri Payet et Pablo Longoria, des discussions qui intriguent

Dimitri Payet va-t-il revenir à l’Olympique de Marseille ? Le milieu de terrain français a quitté le club à l’été 2023. Il avait fait le choix de s’exiler au Brésil en signant au Vasco de Gama. Son aventure sud-américaine s’est achevée en juillet dernier. Le joueur de 38 ans est à présent libre de tout contrat.

Dès lors, Dimitri Payet multiplie depuis les apparitions remarquées dans le Sud de la France. Sachant qu’il n’a jamais caché son attachement à la cité phocéenne et son club de cœur. Ce mardi soir, l’OM sera face à l’Ajax Amsterdam en Ligue des champions. Une forte mobilisation est attendue au Vélodrome pour ce choc.

En attendant, Dimitri Payet s’est rendu à Martigues. Il a assisté au match de Youth League opposant les U19 de l’OM et de l’Ajax Amsterdam (3-5). L’ancien Marseillais a même échangé avec le président de Pablo Longoria en marge de ce duel. Les images ont été publiés sur les réseaux sociaux.

Échange sympa entre Pablo Longoria et Dimitri Payet au match de Youth League à Martigues entre l'#OM et l'Ajax. 3-2 à la mi-temps.#TeamOM @ici_provence @Mode55489648 @StatsOmp pic.twitter.com/j5sZcwyub3 — Bruno Blanzat (@brunoblanzat) September 30, 2025

Une clause de reconversion à l’Olympique de Marseille

La teneur exacte des échanges entre Dimitri Payet et Pablo Longoria n’a pas filtré. Toutefois, cette rencontre alimente les spéculations autour d’un futur retour de l’ancien capitaine de l’OM. Même si son come-back en tant que joueur est peu probable, l’issue de ce dossier est déjà scellée.

Au moment de son départ en 2023, Dimitri Payet avait négocié une clause de reconversion. Cela garantit son retour à l’OM une fois qu’il aura raccroché les crampons. « C’est signé, il y aura un retour. Je veux aider, être utile, aider à continuer à faire grandir l’OM », avait-il affirmé. Son histoire d’amour avec l’Olympique de Marseille est donc loin d’être terminée.