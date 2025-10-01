Stade Rennais : Brice Samba écarté ? La bombe éclate !

Pour Brice Samba, le couperet approche et le suspense devient insoutenable. Remarquable avec le Stade Rennais, le gardien de but pourrait pourtant vivre une désillusion majeure ce jeudi avec l’Equipe de France.

Stade Rennais : Brice Samba, une ascension menacée au pire moment

Il y a encore quelques mois, Brice Samba semblait solidement installé dans le groupe France. Sérieux, régulier, exemplaire au Stade Rennais : son profil avait tout pour plaire. Mais à l’approche de la nouvelle liste de Didier Deschamps, les certitudes vacillent. L’annonce prévue à 14 heures au siège de la Fédération pourrait bien le reléguer dans l’ombre.

Les prochains matchs face à l’Azerbaïdjan et à l’Islande, cruciaux pour les qualifications au Mondial 2026, obligent Deschamps à une sélection sans concession. Et dans cette compétition féroce au poste de gardien, chaque minute jouée compte. Malheur à celui dont la dynamique semble moins éclatante que celle de ses rivaux.

La concurrence s’enflamme, Samba vacille

Mike Maignan reste intouchable, évidemment. Mais derrière lui, tout s’emballe. Lucas Chevalier, propulsé numéro un au Paris Saint-Germain, profite de la vitrine XXL du club de la capitale. Un argument que Deschamps n’a jamais caché apprécier. Et comme si cela ne suffisait pas…

Le retour inattendu d’Alphonse Areola redistribue toutes les cartes. Selon RMC, le portier de West Ham, récemment titularisé en Premier League, redevient une option sérieuse pour le rôle de numéro trois. Expérience internationale, connaissance du vestiaire, temps de jeu retrouvé : le cocktail parfait pour court-circuiter le Rennais.

Samba à la croisée des chemins

« Brice Samba n’est pas sûr d’y figurer », murmure-t-on dans les couloirs de Clairefontaine. Une phrase lourde de conséquences. Pour lui, la déception serait immense. Loin d’être un simple choix technique, ce possible déclassement poserait une question brûlante : Samba est-il encore dans les plans du sélectionneur ? Réponse ce jeudi. Et à Rennes, on retient déjà son souffle. Parce que dans le football, une liste peut tout changer… en une seconde.