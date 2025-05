Stade Rennais : Samba dézingué, des lacunes inquiétantes

Le gardien du Stade Rennais, Brice Samba, est dans le viseur des critiques. Thierry Barnerat, expert renommé en entraînement de gardiens, pointe des faiblesses techniques majeures qui nuisent aux performances du dernier rempart du SRFC.

Stade Rennais : Brice Samba, des erreurs tactiques récurrentes et un jeu au pied défaillant

Lors de l’émission After Foot sur RMC, Thierry Barnerat, conseiller de Thibaut Courtois et formateur FIFA, a livré un verdict sans concession sur le gardien de but international français. « Il est surcoté, parce qu’il est impressionnant, il est grand, explosif et quand il pousse, on fait : ‘Wouah’. Mais quand on étudie tactiquement, il fait beaucoup d’erreurs », a-t-il déclaré.

Ce jugement met en lumière un décalage entre l’image spectaculaire du portier rennais et sa réelle efficacité sur le terrain. L’expert suisse souligne particulièrement les difficultés de Samba dans la gestion des distances courtes, entre cinq et huit mètres, où il peine à s’ajuster correctement.

« Il fait beaucoup d’erreurs », insiste Barnerat, qui relève aussi un déficit notable dans le jeu au pied, pourtant essentiel pour un gardien moderne. « Sur son jeu au pied, il a aussi beaucoup de déchet », précise-t-il. Il remet ainsi en cause la capacité de Samba à répondre aux exigences actuelles du poste.

Ces critiques sévères mettent en exergue une problématique centrale pour le Stade Rennais : comment pallier ces lacunes si importantes pour un joueur clé de la défense ? L’enjeu est de taille, alors que la Ligue 1 se durcit et que la rigueur tactique devient indispensable pour performer. Samedi soir, il n’a pu rien faire pour éviter une nouvelle défaite des siens à Marseille.