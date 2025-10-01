PSG : Ballon d’Or, Achraf Hakimi règle ses comptes !

Sixième du Ballon d’Or, Achraf Hakimi refuse de bouder son plaisir. Le Marocain, souvent sous-estimé, a profité de la conférence de presse du PSG pour envoyer un message clair : il est désormais une référence mondiale à son poste.

PSG : « Pas une déception », Hakimi assume son rang au Ballon d’Or

Plutôt que de ruminer sa non-victoire au Ballon d’Or 2025, le latéral parisien a choisi l’élégance et la fierté. « Ce n’est pas une déception pour moi. Ça m’a fait plaisir d’être dans la liste des 30 meilleurs joueurs du monde », a-t-il déclaré avec aplomb. Pour lui, figurer parmi l’élite suffit déjà à valider son statut.

Lire aussi : PSG : Le plan secret de Luis Enrique pour Achraf Hakimi

À voir

ASSE : Horneland a tranché, sa hiérarchie révélée !

Surtout, il se dit surpris par sa place finale. « Je n’ai jamais pensé que vous, les journalistes, alliez me placer 6e », a-t-il fait savoir. Une manière subtile de souligner qu’il a fini bien plus haut que certains ne l’imaginaient.

Le collectif avant tout… mais le message est passé

Fidèle à la rhétorique des vestiaires, Hakimi assure ne pas courir après les honneurs personnels. « Je ne pense pas aux trophées individuels, mais aux trophées collectifs. C’est à vous de choisir ma position. Je suis très fier de cette 6e place », a lâché le défenseur parisien. S’il ne réclame rien, il veut désormais le respect. Et si Paris rêve encore de Ligue des champions, il faudra compter sur un Hakimi en pleine confiance.