Mercato : Le PSG prépare déjà la succession de Barcola !

Encore remplaçant, mais décisif face à l’OM lors du Trophée des Champions, Bradley Barcola suscite l’attention de plusieurs grands clubs anglais. S’attendant à une offensive d’envergure dans les mois à venir, le PSG travaille déjà en coulisses sur la succession de l’ailier français.

Mercato PSG : Barcola affole la Premier League

D’après le journaliste Graeme Bailey de TEAMtalk, les liens entre Bradley Barcola et « l’Angleterre sont réels. » Si les clubs de Premier League sont conscients d’un transfert est quasiment impossible cet hiver pour le Paris Saint-Germain, ils se préparent tous à une offensive d’envergure lors du prochain mercato estival.

Dans cette optique, Arsenal, Chelsea, Manchester City et Liverpool se seraient d’ores et déjà renseignés auprès de Luis Campos et de l’entourage du joueur de 23 ans au sujet de sa situation et conserveraient encore des contacts réguliers.

Le média britannique rapporte que « les clubs anglais ont été informés que Barcola pourrait être une option sur le marché des transferts cet été. » Une tendance confirmée par le journal L’Équipe qui indique que « Bradley Barcola devrait quitter le PSG cet été. » Si bien que les dirigeants parisiens auraient déjà dressé une liste de potentiels remplaçants.

Qui pour remplacer Bradley Barcola au Paris SG ?

Sous contrat avec le Paris SG jusqu’en juin 2028, Bradley Barcola n’a jamais exprimé le souhait de quitter le club de la capitale, malgré un intérêt toujours bien réel à l’étranger, notamment de l’Angleterre et du Bayern Munich. Le Champion de France et d’Europe en titre veut le garder, mais le dossier est loin d’être simple.

Le natif de Lyon n’étant pas forcément insensible à l’idée d’un transfert dans le plus grand championnat au monde. En interne, le directeur sportif du Paris SG, Luis Campos, se prépare à toutes les éventualités et aurait déjà établi une short-list de joueurs, sans encore passer à l’action. Affaire à suivre…