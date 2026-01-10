FLASH Mercato : 12M€ ! Le Stade Rennais dame le pion à l’OL

Alors que le mercato hivernal bat son plein, le Stade Rennais, qui est en quête d’un renfort créatif pour dynamiser son milieu de terrain, serait sur le point d’infliger un coup dur à l’OL. Explications.

Mercato : Un international polonais snobe l’OL pour le Stade Rennais

Associé à l’Olympique Lyonnais depuis plusieurs semaines, Sebastian Szymanski est également associé au Stade Rennais. Habib Beye, l’entraîneur du club, breton fait même du joueur de 26 ans sa priorité pour redynamiser son milieu de terrain dans cette seconde partie de saison. Fort de ses 24 apparitions et 2 buts cette saison, Szymanski fait partie de ces joueurs capables de faire basculer un match à eux seuls.

Sa polyvalence sur le terrain, tant dans l’axe que sur les ailes, en fait un atout de choix. Mécontent de son temps de jeu à Fenerbahçe depuis l’arrivée de Domenico Tedesco sur le banc stambouliote, l’international polonais envisage un départ cet hiver. La Ligue 1 a de grandes chances de le récupérer.

Si la cellule de recrutement de l’OL s’est manifestée dès le début du mois de décembre. Et même si l’opération est financièrement accessible pour les Gones, le SRFC aurait pris une belle avance dans ce dossier et semble en mesure de conclure rapidement le transfert, selon Ouest-France.

« D’après les informations de Ouest-France, les discussions seraient avancées entre toutes les parties pour le recrutement de Sebastian Szymański en provenance du Fenerbahçe. Le joueur ne serait pas insensible à l’intérêt porté par le Stade Rennais », assure le quotidien régional.

Toujours selon la même source, la présence de son compatriote Przemysław Frankowski en Bretagne aurait notamment convaincu Sebastian Szymanski de choisir les Rouge et Noir. Le transfert devrait se négocier autour des 10 millions d’euros. Une vente de Ludovic Blas notamment est attendue pour financer ce recrutement et libérer une place dans l’entrejeu rennais.

