ASSE Mercato : Le cas Zuriko Davitashvili tranché

L’ASSE est encore harcelée pour Zuriko Davitashvili cet hiver ! Kilmer Sports Ventures va-t-il céder après avoir résisté pendant le mercato d’été ?

Mercato ASSE : 5 clubs étrangers foncent sur Zuriko Davitashvili

L’ASSE n’a pas prévu de faire des ventes pendant ce mercato hivernal, en dehors des joueurs indésirables sur le départ, dont Dylan Batubinsika. Cependant, les décideurs du club restent à l’écoute des propositions qui vont arriver sur leur bureau. Si elles sont assez intéressantes, selon les cas, ils les étudieront avant de prendre une décision. Lucas Stassin et Ben Old sont évoqués parmi les potentiels Verts transférables.

Très convoité cet hiver encore, Zuriko Davitashvili est visé par cinq clubs étrangers. Fenerbahçe et le Besiktas en Turquie, le Benfica au Portugal, la Fiorentina en Italie et Everton en Premier League Angleterre s’activent tous pour le débaucher de l’AS Saint-Etienne.

Saint-Etienne inflexible face à l’intérêt des prétendants du Géorgien

L’ailier international géorgien (52 sélections) est pourtant l’actuel buteur de l’équipe stéphanoise, avec 8 buts et 1 passe décisive en 16 matchs de Ligue 2. La plupart des observateurs du football français estiment que Kilmer Sports Ventures serait bien inspiré de ne pas séparer de lui en janvier.

Et les premières tendances vont dans ce sens. Les responsables du groupe canadien auraient pris la décision de ne transférer Zuriko Davitashvili cet hiver. « Malgré ces intérêts prestigieux, la direction stéphanoise se montre inflexible : hors de question de vendre le Géorgien, cet hiver », assure Foot Mercato.

Évidemment, Eirik Horneland compte sur l’attaquant de 24 ans pour jouer crânement la montée en Ligue 1, lors des 16 matchs restant pour boucler la Ligue 2. « L’ASSE considère Zuriko comme l’élément indispensable pour valider la montée en fin de saison », justifie la source.

ASSE : Une offre colossale pourrait tout changer !

Pour rappel, Zuriko Davitashvili a été recruté à Bordeaux à 6 M€, en juillet 2024. Il est sous contrat avec le club stéphanois jusqu’en juin 2028. Selon le site internet spécialisé, Transfermarkt, il est valorisé à 8 M€.

Si une proposition approchant le double de la valeur actuelle du Géorgien parvient à Saint-Etienne, elle donnera à réfléchir au président du KSV, quoique ce dernier ait les moyens de retenir Zuriko Davitashvili jusqu’à la fin de la saison.

